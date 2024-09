Mise à jour des coulisses sur le statut du contrat AEW de Dustin Rhodes

– Sélection combative Le site The Rolling Stones a fait le point sur le statut du contrat du ROH Six-Man Tag Team Champion et du World Tag Team Champion Dustin Rhodes. Selon le rapport, le contrat AEW actuel de Dustin Rhodes devrait expirer cet automne, notant qu’il court jusqu’en septembre 2024.

Bien que Rhodes détienne actuellement plusieurs titres ROH, Fightful note que son statut de contrat AEW n’a pas changé. Rhodes est avec AEW depuis le début de la société en 2019. Lors du premier événement d’AEW, Double or Nothing, il a affronté son jeune frère, Cody Rhodes, dans un match en simple. Cody Rhodes a remporté le combat.

Plus tôt cette année, Dustin Rhodes a confirmé que son contrat avec l’AEW se terminerait en septembre, mais il a également écrit que cela ne signifiait pas qu’il en avait fini. À l’époque, il avait écrit : « Oui, mon contrat se termine en septembre, et non, je n’en ai absolument PAS FINI. Je vais vivre les meilleurs matchs de ma vie et j’espère que, si Dieu le veut, je pourrai prendre ma retraite à mes propres conditions, respecté de tout mon cœur. J’espère que les négociations se passeront bien parce que je vaux vraiment le monde. »

Rhodes détient actuellement les titres ROH Six-Man Tag Team avec The Von Erichs, et lui et Sammy Guevara détiennent les titres ROH Tag Team. Il travaille également comme coach dans les coulisses de l’AEW, en particulier pour la division féminine.