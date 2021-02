Le PRÉSIDENT Joe Biden a promis «d’agir sur les faits» pour obtenir des chèques de relance de 1 400 $ aux Américains après l’adoption du nouveau plan budgétaire Covid de 1,9 billion de dollars.

Lors d’un point de presse vendredi, Biden a déclaré aux journalistes qu’il ne tarderait pas à obtenir le stimulus paiements envoyés.

«Je vais agir vite», dit-il. « Je vais aider les Américains qui souffrent maintenant. »

Biden a également confirmé que les paiements de secours ne seraient pas réduits.

« Voici ce que je ne ferai pas: je ne réduis pas la taille des chèques », a-t-il déclaré.

« Ils vont coûter 1 400 $. Point final. C’est ce que le peuple américain a promis. »

Les dernières nouvelles de la vérification des stimuli sont les suivantes:

La déclaration de Biden est intervenue après que la Chambre, lors d’un vote proche du parti, a approuvé la résolution budgétaire adoptée par le Sénat aujourd’hui.

La résolution a été approuvée avec des instructions pour que les comités rédigent leurs parties de la législation de secours Covid-19, sur la base du plan de Biden, le 16 février, selon un fil de tweets du producteur de CSPAN Capitol Hill, Craig Caplan.

« Le représentant du Maine Jared Golden a été le seul démocrate à voter non ».

« Les représentants Ed Case (HI) et Jared Golden (ME) n’étaient que les 2 démocrates de la Chambre à voter mercredi contre la résolution du budget de secours de la Chambre COVID-19. Aujourd’hui, Case a voté Oui sur la résolution budgétaire adoptée par le Sénat, tandis que Golden a voté Non. », A poursuivi Caplan.

« Le président du budget de la Chambre Yarmuth: » La semaine prochaine, les comités commenceront à rédiger le texte législatif détaillé du plan de sauvetage américain Biden, afin que nous puissions terminer notre travail bien avant l’expiration de l’aide-chômage. «

« Le président du budget Yarmuth (D-KY): » Le Comité du budget attend avec impatience de recevoir la législation des commissions d’ici le 16 février et de préparer ensuite la mesure pour examen par la parole. «

219-209: La Chambre sur un vote proche de la ligne du parti approuve la résolution budgétaire adoptée par le Sénat avec des instructions de réconciliation aux cmtes pour rédiger leurs parties de la législation de secours COVID-19, sur la base du plan de 1,9T $ du président Biden, d’ici le 16 février. Le représentant du Maine, Jared Golden, a été le seul démocrate à voter non. pic.twitter.com/F67Xj0VB0i – Craig Caplan (@CraigCaplan) 5 février 2021

Biden a déjà été critiqué pour « revenir » sur les chèques de 2 000 $ qu’il a initialement soutenus.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Monsieur le Président élu … veuillez ne pas réduire les chèques de relance à 1400 $. Vous avez promis 2 000 $. Ce pays est comme une poudrière. Et je m’inquiète de ce qui se passe si vous revenez sur votre parole. »

Certains partisans ont affirmé que le total était en effet de 2000 $ lorsque les nouveaux chèques de 1400 $ sont ajoutés au les 600 $ déjà émis.

Mais un autre utilisateur a tweeté: « Attendez !! @Joe Biden a dit 2000 $. Pas 1400 $ pour compenser la différence. Je savais qu’il faisait du BSing des gens. «

Le mois dernier, Biden tweeté: «600 $, ce n’est tout simplement pas suffisant lorsque vous devez choisir entre payer un loyer ou mettre de la nourriture sur la table.

« Nous avons besoin de 2 000 $ contrôles de stimulus. «

Le discours de Biden est venu quelques heures à peine après avoir salué vendredi la « chance de faire quelque chose de grand ».

Le nouveau plan a été adopté au Sénat dans un «premier pas de géant» pour aider les Américains.

Plus tard dans la journée, la Chambre s’est mise d’accord avec le Sénat sur le nouveau budget.

S’exprimant vendredi matin, Biden a déclaré: «La seule chose que nous avons apprise, c’est que nous ne pouvons pas faire trop ici, mais nous pouvons faire trop peu.

« Les vrais gens en direct souffrent et nous pouvons y remédier. Nous avons une chance de faire quelque chose de grand ici. »

Le président de 78 ans a également révélé qu’il avait hâte de « s’asseoir » avec Peter DeFazio, président du comité de la Chambre des transports et des infrastructures, selon rapports.

Au terme d’environ 15 heures de débat et de votes consécutifs sur des dizaines d’amendements, le Sénat s’est retrouvé dans une impasse partisane 50-50 sur l’adoption du plan budgétaire.

Cette impasse a été brisée par le vice-président Kamala Harris tôt vendredi matin, dont le «oui» a donné la victoire aux démocrates.

« Sur ce vote, les oui pour 50. Les non sont 50 », a déclaré Harris à la clôture de la session.

« Le Sénat étant également divisé, le vice-président vote dans l’affirmative et la résolution concurrente, telle qu’amendée, est adoptée. »

Il s’agissait d’un « premier pas de géant » vers l’adoption du type de Corona virus facture d’aide qui Biden a mis en tête de son programme législatif, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Schumer a déclaré: «C’était un premier pas de géant, un pas dans la concorde.

« Et nous sommes tellement reconnaissants que le président Biden ait mis au point un plan avec la contribution de tant d’entre nous, des deux côtés de l’allée, pour ramener l’Amérique, pour surmonter cette horrible crise. »

Peu de temps avant le vote final, les démocrates se sont musclés en proposant un amendement annulant trois votes antérieurs remportés par les républicains.

Ceux qui avaient utilisé le bataille d’aide aux coronavirus pour exprimer son soutien au pipeline Keystone XL Canada-États-Unis que Biden a bloqué et son soutien à la fracturation hydraulique pour extraire le pétrole et le gaz naturel souterrains.

Également renversé était un Républicain amendement interdisant l’aide aux coronavirus aux immigrants vivant illégalement aux États-Unis.

Sous la présidence du démocrate Harris, elle a brisé une égalité 50-50 pour renverser ces Victoires républicaines.

C’était la première fois que Harris, dans son rôle de présidente du Sénat, exprimait un vote décisif après avoir prêté serment en tant que vice-présidente de Biden le 20 janvier.

Avant de terminer ses travaux, le Sénat a approuvé une série d’amendements à l’esquisse budgétaire, qui avait déjà été adoptée mercredi par la Chambre des représentants.

En conséquence, la Chambre doit maintenant voter à nouveau pour accepter les modifications du Sénat, qui pourraient intervenir dès vendredi.

Par exemple, le Sénat a ajouté une mesure demandant une augmentation du financement des hôpitaux ruraux dont les ressources sont mises à rude épreuve par la pandémie.

Mais au fur et à mesure que les heures passaient et que des dizaines d’amendements étaient proposés, les sénateurs épuisés ont principalement passé la nuit à se débarrasser des idées républicaines, telles que mettre fin à toute l’aide étrangère américaine et interdire au Congrès d’étendre la Cour suprême des États-Unis au-delà de ses neuf juges actuels.