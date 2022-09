Mise à jour de septembre pour Verizon Pixel 6, Pixel 6 Pro est mis en ligne pour de vrai

Nous ne savons toujours pas exactement ce qui s’est passé ni pourquoi cela a pris autant de temps, mais Google et Verizon ont finalement donné un coup de poing cette semaine et ont commencé à publier la mise à jour de septembre pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Nous avons signalé pour la première fois la disponibilité supposée de la mise à jour le 12 septembre, mais peu ou pas de personnes sur Verizon ont réellement été en mesure de tirer la mise à jour.

Hier, après avoir reçu plusieurs e-mails tout au long de la semaine de lecteurs qui se demandaient quel était l’accord, nous avons envoyé un ping à Google pour obtenir une mise à jour sur l’état de la version de septembre pour les gens de Verizon. Nous n’avons pas encore reçu de réponse, mais peu de temps après avoir cliqué sur “envoyer”, la mise à jour a été mise en ligne pour ceux qui attendaient encore. Le timing est tellement bizarre.

Donc, de toute façon, si vous attendiez la version TP1A.220905.004.A1 pour votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro sur Verizon qui devait être mise en ligne il y a 11 jours, vous devriez maintenant pouvoir la tirer. Non seulement nos lecteurs l’ont attrapé, mais les gens de reddit organisent également une petite fête.

Pour récupérer la mise à jour, rendez-vous dans Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système.

La mise à jour est un correctif de bogue important car la première mise à jour depuis qu’Android 13 est devenue stable en août. Plusieurs bugs ont été corrigés dans la mise à jour de septembre, avec certains utilisateurs affirmant qu’il a ravivé un gâchis créé à partir d’août.

Bien sûr, l’attente de la mise à jour en direct aurait pu être évitée si vous aviez flashé un fichier OTA que Google avait publié plus tôt dans le mois. Je sais que la plupart des gens veulent une mise à jour plus simple sans ordinateur ni adb, mais c’est quelque chose à considérer à l’avenir lorsque cela se produit. Je promets qu’une fois que vous avez configuré adb et appris quelques commandes, il faut quelques minutes pour obtenir la mise à jour et vous n’avez pas à attendre tout ce qui concerne l’optimisation de l’application. Nous avons des instructions de clignotement OTA ici.

Comment se passe la mise à jour Verizon, propriétaires de Pixel 6 ?