Mise à jour de Sean Patterson – Les flics jamaïcains arrêtent le suspect ” Shabba ” qui était avec Brit dans la villa la nuit avant le meurtre

Les flics jamaïcains ont arrêté le copain de l’entraîneur personnel britannique Sean Patterson après avoir été “assassiné” dans sa villa de vacances.

L’homme de 33 ans a été abattu lundi au bord de la piscine, trois jours après son arrivée sur l’île des Caraïbes, dans ce que la police pense être une attaque ciblée.

Sean Patterson, de l’ouest de Londres, a été abattu dans sa villa de vacances en Jamaïque Crédit : DOCUMENT DE FAMILLE/UNPIXS

La police pense que la fusillade était une attaque ciblée Crédit : WhatsApp

Le suspect Oshane Richards, connu sous le nom de « Shabba », a depuis été arrêté après avoir été à la villa la nuit où Sean a été abattu.

M. Patterson a atterri en Jamaïque le 29 décembre à l’aéroport international Sanger de St James avec un compagnon masculin qui travaillait dans la construction, selon de hauts responsables.

Le couple a passé trois jours dans un appartement avant de s’installer dans la villa pour un séjour de cinq jours.

Le 1er janvier, ils ont tous deux assisté à un concert dans la ville voisine de St Ann avant de rencontrer la troisième personne que les flics ont identifiée comme étant Oshane Richards.

L’ouvrier du bâtiment surnommé “Shaba” a été expulsé du Royaume-Uni en 2013 et vit maintenant à Kingston, a déclaré le commissaire adjoint de la police Fitz Bailey.

On pense que les trois hommes sont rentrés à la villa le lendemain matin – tous dormant dans des chambres séparées.

Mais peu après midi lundi, M. Patterson a été abattu à côté de la piscine de la villa avec Richards à proximité.

Richards a affirmé qu’il avait plongé dans un buisson après avoir entendu les explosions avant d’être identifié comme suspect et ensuite arrêté pour suspicion de meurtre.

On ne sait pas actuellement quel rôle Richards a joué dans l’horrible attaque.

Le DCP Bailey a déclaré qu’ils faisaient maintenant des “progrès significatifs” dans l’affaire en travaillant en étroite collaboration avec les agences criminelles internationales et les forces de police.

ABATTU

Le chef adjoint de la police jamaïcaine, Fitz Bailey, a déclaré que la théorie était qu’il s’agissait “d’un meurtre à forfait émanant de la Grande-Bretagne”.

Il a déclaré: “Il n’y a aucune preuve que Patterson ait été volé ou ait un lien avec la Jamaïque.”

Le flic a déclaré que Sean était “bien connu” de la police de Londres.

Il a ajouté: “D’après des informations crédibles reçues, Sean Patterson était bien connu des autorités britanniques et avait un casier judiciaire chargé pour un certain nombre d’infractions pénales, notamment les stupéfiants, la violence et les armes à feu.”

Cela survient alors que la famille a révélé que Sean prévoyait un mariage népalais traditionnel de trois jours avec sa future épouse Anuja lorsque la tragédie a frappé.

Le couple, qui était ensemble depuis 13 ans et avait un chien de compagnie, a ensuite voulu élever deux enfants ensemble dans une nouvelle maison, a déclaré maman Lesley Wright, 63 ans, depuis son appartement à Shepherds Bush, dans l’ouest de Londres.

Sa fiancée aurait le cœur brisé et “un gâchis complet”.

Sa sœur Sarah Wright a déclaré en ligne : « Dire que nous avons le cœur brisé est un euphémisme. Vous obtiendrez justice ikkle bro.

Papa Alan Patterson a déclaré au Sun: “Nous sommes juste dévastés. Tout le monde est en panne. Il n’avait même pas encore commencé à vivre.

“Une partie de la Jamaïque est paradisiaque mais il y a plus de pauvreté que de paradis. Il est allé dans une autre partie.

“Il est allé pour la première fois dans l’un des endroits les plus dangereux.”

Maman Lesley a ajouté: “Il n’était qu’un diamant. S’il entrait dans votre chambre, il l’allumerait. S’il était votre ami, il vous ferait briller. Il avait cette spécialité.

“C’était ces yeux verts. C’était un gremlin aux yeux verts – je lui disais ça. C’était un fils à maman.”

Lesley a ajouté à propos de leur mariage: “Elle vient du Népal. Mon fils n’est pas du genre à se déguiser à moins que ce ne soit en costume et en bottes.

“Quand il était petit, les filles habillaient son frère Dean mais tu ne pouvais pas habiller Sean. Tu ne pouvais pas lui mettre de rouge à lèvres.

“Il m’a montré la tenue qu’il doit porter au Népal, c’est une tenue traditionnelle.

“Je l’ai vu et j’ai pensé ‘ce doit être de l’amour’. Si c’est ce qu’il met en scène, c’est ce que vous appelez le véritable amour !”