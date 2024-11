Mise à jour de Santé publique Ottawa – Vaccins contre la grippe et la COVID-19 disponibles pour tous les résidents – Bay Ward Bulletin

Protégez-vous contre la grippe (grippe) et la COVID-19 en vous faisant vacciner

Santé publique Ottawa (SPO) recommande à toute personne âgée de 6 mois et plus de recevoir le vaccin annuel contre la grippe et le vaccin à ARNm COVID-19 contenant le KP.2 mis à jour. SPO s’attend à une saison active de maladies respiratoires avec la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) circulant simultanément dans la communauté. Grippe et COVID 19 les vaccins sont particulièrement recommandés pour les personnes présentant un risque élevé de maladie grave.

À compter du 28 octobre 2024, les vaccins contre la grippe et les vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont disponibles pour tous les résidents. Il existe de nombreuses options pour obtenir votre vaccin contre la grippe et mettre à jour le vaccin contre la COVID-19 :

Visitez votre pharmacie la plus proche (les pharmacies restent le principal point d’accès aux vaccins contre la grippe et la COVID-19).

Vérifiez auprès de votre fournisseur de soins de santé habituel s’il propose les vaccins.

Visitez un Clinique communautaire de SPO pour vous faire vacciner.

Visitez un Centre de santé et de bien-être de quartier d’OPHsi vous rencontrez des obstacles à l’accès, pour les vaccins sans rendez-vous, dans la mesure où la capacité le permet.

Pour prendre rendez-vous pour le vaccin COVID-19 mis à jour :

Les rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 dans les cliniques communautaires de SPO peuvent être réservés via le Portail ontarien de vaccination contre la COVID-19 ou en appelant le Centre de contact provincial pour les vaccins au 1-833-943-3900 (ATS : 1-866-797-0007).

Pour prendre rendez-vous pour votre vaccin annuel contre la grippe :

Les rendez-vous pour le vaccin contre la grippe dans les cliniques communautaires de SPO peuvent être réservés via le site Web de Santé publique Ottawa.

Pour prendre rendez-vous pour la vaccination des anticorps anti-VRS pour votre nourrisson :

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus respiratoire qui infecte le nez, la gorge et les poumons, provoquant des symptômes semblables à ceux du rhume. L’infection par le VRS peut survenir à tout âge, mais elle est particulièrement grave chez les nourrissons, entraînant souvent de graves infections pulmonaires nécessitant une hospitalisation. Rendez-vous pour la vaccination contre le VRS, pour nourrissons et enfants éligiblespeut être réservé via le Page Web Les enfants avant tout.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les messages d’intérêt public sur le vaccin COVID-19 mis à jourle vaccin annuel contre la grippe et le programme provincial de prévention du VRS.

Prévention des virus respiratoires

Santé publique Ottawa souhaite rappeler aux résidents d’Ottawa qu’il existe des moyens simples et efficaces de vous protéger, ainsi que vos familles et nos communautés, contre les maladies respiratoires. L’utilisation des niveaux de protection suivants contribue à assurer la sécurité de tous :

Restez à la maison lorsque vous êtes malade jusqu’à ce que vous n’ayez plus de fièvre (sans utiliser de médicaments contre la fièvre). ET vos symptômes s’améliorent depuis 24 heures (ou 48 heures en cas de vomissements/diarrhée).

vos symptômes s’améliorent depuis 24 heures (ou 48 heures en cas de vomissements/diarrhée). Lavez-vous souvent les mains (ou utilisez un désinfectant pour les mains) et évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées.

Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez.

Désinfectez les surfaces fréquemment touchées dans votre maison et votre lieu de travail.

Gardez vos vaccins à jour, notamment en vous procurant votre vaccin contre la grippe et votre mise à jour Vaccin contre le covid-19.

Évitez de rendre visite à des personnes présentant un risque élevé de maladie grave lorsque vous êtes malade (y compris les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée, des maisons de retraite ou à l’hôpital).

Portez un masque :

Pour se protéger des maladies respiratoires virales.

Pour protéger les autres personnes présentant un risque plus élevé de maladie respiratoire grave.

Quand vous vous remettez d’une maladie.

Utilisez des indicateurs de suivi locaux, mis à jour chaque semaine sur notre tableau de bord à l’adresse OttawaPublicHealth.ca/VirusReport pour vous aider à évaluer votre niveau de risque.

Kits de test rapide d’antigène

Les trousses de test rapide d’antigène ne sont plus fournies à Santé publique Ottawa pour distribution par la province. Le ministère de la Santé de l’Ontario a annoncé une nouvelle stratégie de dépistage de la COVID-19 qui se concentre sur le dépistage des personnes les plus à risque et les plus vulnérables. éligible au traitement contre la COVID-19. Pour plus d’informations sur qui est admissible aux tests financés par les fonds publics, où accéder aux tests et quels traitements sont disponibles, veuillez visiter le site Web provincial. Tests et traitements COVID.

Pour savoir quoi faire si vous pensez avoir la COVID-19, consultez le site provincial pour des conseils plus personnalisés.

Pour plus d’informations sur les maladies respiratoires, y compris les vaccins d’automne, veuillez visiter SantéPublicOttawa.ca/RespVirusou appelez le 613-580-6744 et suivez les instructions pour obtenir de l’aide en matière de vaccination.