Mise à jour de Rachel Morin : Un profileur criminel s’implique dans la chasse au tueur alors que l’enquête pour meurtre s’étend à Chicago

Les images proviennent de la scène d’une invasion de domicile et d’une agression à Los Angeles, où l’ADN trouvé plus tard correspond à l’ADN découvert sur les lieux du meurtre de Morin dans le Maryland.

« Il ne s’agit pas d’une photo récente (au cours des six derniers mois) et la coiffure du sujet a peut-être changé. On pense que cet individu a des liens avec la région de Los Angeles et pourrait avoir été impliqué dans des crimes violents dans d’autres États.