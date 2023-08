Mise à jour de Rachel Morin: ADN trouvé au milieu d’une recherche désespérée d’un mystérieux suspect dans le meurtre d’un randonneur

Récap : qui était Rachel Morin ?

Rachel Morin, 37 ans, était l’un des cinq frères et sœurs. Elle était originaire de Dover, New Hampshire, et résidait depuis longtemps à Bel Air, Maryland. Elle était mère de cinq enfants.

Sur les réseaux sociaux, Rachel Morin a posté des photos touchantes avec ses enfants, des selfies au gym et passant du temps avec des amis.

«Rachel était elle-même si sans vergogne: pleine d’esprit et authentique, brillante, audacieuse et entêtée. Son esprit illuminait la pièce et son sourire était contagieux », a écrit la meilleure amie de Morin, Claudia Brown, dans un message Facebook après sa mort. « Sa foi était si forte », a-t-elle ajouté.

Mme Brown a écrit que Mme Morin était divorcée et qu’elle était «une féroce protectrice de ses enfants et les aimait de tout son cœur».

Mme Morin avait travaillé comme mannequin et était apparue sur la couverture du magazine Owl, la publication étudiante du Harford Community College, où son frère John Morin travaillait comme directeur technique.