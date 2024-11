Mise à jour de Mica Miller : le pasteur Hubby refait surface avec de nouveaux plans d’affaires

Six mois après la disparition et la découverte de sa femme Mica Miller, le pasteur de Caroline du Sud John-Paul « JP » Miller prend des initiatives commerciales.

Mica Miller, 30 ans, est décédée d’une blessure par balle auto-infligée en avril et a été retrouvée dans un parc d’État de Lumber River en Caroline du Nord.

Mica et JP Miller étaient en train de divorcer au moment de son décès.

La sœur de Mica Miller, Sierra Francis, a déclaré dans un affidavit que sa sœur avait « bon espoir » quant à son avenir après son divorce et qu’elle envisageait de déménager au Kenya pour faire du travail missionnaire.

Dans l’affidavitFrancis a également déclaré que sa sœur avait prévenu les membres de sa famille que « si je me retrouve avec une balle dans la tête, ce n’était pas de moi, c’était de JP ».

Sa famille a affirmé que Mica Miller tenait un journal suggérant qu’elle avait été victime d’un contrôle coercitif abusif.

Le 17 octobre, JP Miller a déposé des documents judiciaires auprès du secrétaire d’État de Caroline du Sud pour une nouvelle incorporation religieuse appelée Living Water Church à Market Common.

Le but de la société à but non lucratif est caritatif, religieux, éducatif et littéraire, selon le dossier. L’adresse professionnelle est indiquée comme étant la résidence personnelle de JP Miller à Myrtle Beach, Caroline du Sud.

Si la nouvelle société religieuse est dissoute, les documents indiquent que ses actifs iront à l’église pentecôtiste St. Delight, fondée par la mère du mentor de JP Miller, Chares Randall.

Le 23 octobre, JP Miller a officiellement mis à jour l’adresse de son église Solid Rock Ministries à son emplacement actuel au 803 Howard Avenue à Myrtle Beach, Caroline du Sud.

Depuis 2006, l’adresse professionnelle de Solid Rock était son adresse résidentielle pour une maison qu’il partageait avec sa première épouse, Alison.

JP Miller, qui « a à cœur « d’aimer Dieu et d’aimer les gens » » a commencé à être pasteur à Solid Rock en 2016, selon sa biographie sur le site Internet de l’église.

Tentatives de Semaine d'actualités Les tentatives de contacter JP Miller n'ont pas abouti. Solid Rock ne dispose actuellement pas d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail fonctionnels répertoriés sur son site Web ou sur ses réseaux sociaux.

En mai, Solid Rock a annoncé son projet d’agrandissement visant à construire une nouvelle église et une école payante pour les élèves de la 1re à la 9e année à proximité du contournement de l’autoroute 17, a rapporté WBTW.

Règlement avec la famille de Mica Miller

Trois mois après le décès de Mica Miller, JP Miller et sa famille sont parvenus à un règlement juridique en août.

Les termes du règlement sont scellés dans le cadre d’un accord de confidentialité, mais plusieurs médias ont rapporté qu’il avait été conclu après une audience du tribunal des successions sur la succession de Mica Miller.

Les deux équipes juridiques auraient déclaré au juge qu’elles avaient convenu que la sœur de Mica Miller, Sierra Francis, rejetterait sa demande d’être la représentante personnelle de la succession de Mica Miller.

JP Miller serait le représentant personnel de la succession de son épouse, ont-ils convenu, en attendant l’approbation du juge. L’accord signifie également que la famille de Mica Miller n’engagera aucune action en justice pour mort injustifiée contre JP Miller, ce qu’elle aurait envisagé de faire.

JP Miller a nié avoir abusé de sa femme pendant leur mariage, déclarant à KFDM en juillet que sa famille « ferait n’importe quoi pour de l’argent ».

Lors de son éloge funèbre du 5 mai, JP Miller a déclaré avoir visité le corps de son ex-épouse à la morgue au moins quatre fois.

« À chaque fois, cela ne m’a toujours pas frappé », a-t-il déclaré. « J’ai même essayé de la ressusciter une fois cette semaine. »

Le pasteur a également raconté qu’il avait visité un centre commercial et pensé avoir vu Mica, mais il s’agissait finalement de sa sœur. Il a parlé de « l’intégrité » de Mica dans le travail qu’elle a fait pour l’église, et a parlé de leurs voyages et de la façon dont elle « parlait pendant des heures et des heures et des heures », même s’il se déconnectait parfois.

« Tout le monde savait à quel point elle était belle extérieurement », a déclaré JP Miller. « Mais seulement, je pense, un conjoint sait à quel point cette personne était belle à l’intérieur. »

« Mica aimait sa famille. Elle ne leur faisait pas autant confiance qu’on pouvait le dire », a déclaré JP au média local.

Tim Carter, un ami de Mica, a déjà déclaré ActualitésNation il avait le « sentiment instinctif » qu’il ne s’était pas suicidé.

« Je n’y crois pas une minute », a-t-il déclaré au média.

Qui était Mica Miller ?

Les amis de Mica Miller ont déclaré qu’elle dirigeait l’équipe du ministère et du culte des femmes à Solid Rock. Elle n’a pas eu d’enfants. JP Miller a cinq enfants avec sa précédente épouse.

Le 22 mars, environ un mois avant sa mort, Mica Miller a publié une vidéo sur Facebook offrant des conseils à toute personne susceptible d’être dans une relation abusive.

« Dieu déteste le divorce. Mais pourquoi ? » elle a demandé. « D’après toutes les personnes à qui j’ai posé la question et les écritures que j’ai trouvées, c’est parce que cela blesse les gens. Mais est-ce que la maltraitance blesse les gens ? Que penses-tu que Dieu pense de cela ? »

Plus d’une semaine avant d’enregistrer cette vidéo, elle a déclaré à un policier qu’elle avait « peur pour sa vie ». Dans deux rapports d’incidents, Mica a indiqué que quelqu’un la suivait.

JP Miller a affirmé que Mica Miller avait des problèmes de santé mentale et qu’il avait des désaccords avec sa famille sur la nécessité de prendre des médicaments pour ses prétendues pensées suicidaires.

« Si un médecin, en particulier sept médecins, en particulier des infirmières, et des conseillers disent tous : ‘Cette femme a besoin de médicaments ou elle va se suicider’, vous avez tendance à les croire », a-t-il déclaré en juillet. « Surtout lorsqu’elle arrête de prendre ses médicaments, elle tente de se suicider. »

