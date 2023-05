Mise à jour de Madeleine McCann: la police portugaise commence la recherche dans le réservoir de l’Algarve visité par Christian Brueckner

Un communiqué de la Policia Judiciaria a déclaré qu’elle coordonnait les recherches en Algarve à la demande de la police allemande et en présence d’officiers britanniques.

Une zone près du réservoir de Barragem do Arade, à environ 50 km de Praia da Luz où Madeleine a disparu en 2007, était bouclée avant les recherches selon le site d’information portugais SIC.

Il a déclaré que le principal suspect de sa disparition, le délinquant sexuel condamné Christian Brueckner, a passé du temps dans la région entre 2000 et 2017.

Il fait face à des accusations en Allemagne pour un certain nombre d’infractions sexuelles distinctes qui auraient été commises au Portugal pendant cette période.

Des images d’officiers portugais marchant le long de pistes sèches près du réservoir et fermant des zones avec du ruban adhésif de police sont apparues lundi.

La recherche la plus récente au Portugal concernant sa disparition remonte à 2014, lorsque la police britannique a été autorisée à examiner la garrigue près de l’endroit où elle a disparu.

Plus tôt ce mois-ci, les parents de Madeleine, Kate et Gerry, ont publié une courte déclaration sur leur site Web Find Madeleine Campaign pour marquer l’anniversaire de sa disparition.