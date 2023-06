Un VILLAGE où vivait le suspect Christian B pourrait détenir des indices vitaux pour résoudre la disparition de Madeleine McCann, selon les flics.

Le Sun Online a révélé plus tôt cette semaine que les détectives allemands pensaient qu’il pourrait y avoir au moins deux autres domaines à parcourir pour trouver des indices.

9 La villa isolée où vivait Christian B dans le village rural de Foral Crédit : Solarpix

9 Foral se trouve à 50 minutes en voiture de Praia de Luz – où Maddie a disparu Crédit : Solarpix

9 Le café Foral où Christian B a travaillé en 2007 suite à la disparition de Maddie Crédit : Le Soleil

Il est maintenant apparu que l’une de ces zones est la campagne de Foral – où Christian B vivait dans les mois qui ont suivi la disparition de Maddie.

Le village se trouve à 50 minutes en voiture de Praia de Luz, où Maddie, trois ans, a disparu en 2007.

Il a vécu dans une maison isolée délabrée du village pendant des mois après la disparition du jeune à environ 40 miles de là.

Notre source a déclaré: « Christian B y a passé beaucoup de temps après la disparition de Maddie.

« C’était son lieu de rencontre préféré et les flics pensent que les images de la région font partie des nombreuses photos de Christian B qu’ils ont actuellement en leur possession. »

Des sources proches de l’équipe juridique de Christian ont déclaré que toute nouvelle enquête ou perquisition serait une « perte de temps ».

« Il n’a pas tué Madeleine et tout cela détourne l’attention de la tâche de découvrir qui l’a vraiment fait », ont-ils déclaré.

Les flics allemands ont examiné plus de 8 000 images appartenant à Christian B – menant à un réservoir à Barragem, qui a été fouillé la semaine dernière.

Les flics ont fouillé le barrage pendant trois jours à la suite d’une dénonciation « très crédible » – et ont découvert un « nombre d’articles » qui pourraient être liés au cas du bébé disparu.

La police a été aperçue en train de retirer ce qui semblait être de grands sacs de preuves bruns du site de recherche – où les photos exclusives du Sun montrent le sinistre camp secret de Christian B.

Mais d’autres endroits ont également émergé dans la vile réserve de 8 000 vidéos et images de Christian B – et les détectives suivent un certain nombre de pistes différentes.

« Les détectives cherchent à déterminer où se trouvent ces endroits et pourquoi Christian B prenait des photos de ces endroits », a déclaré notre source.

« La piste mène à Foral car c’est une zone que les officiers savent que Christian B a passé beaucoup de temps dans et autour au moment où Maddie a disparu.

« C’est un domaine où les policiers pensent qu’il serait avantageux d’être réexaminé et revisité pour voir s’il peut générer de nouvelles pistes.

« Ils croient fermement qu’il existe d’autres sites qui nécessitent une nouvelle recherche. »

Selon des rapports, publiés pour la première fois en 2020, plusieurs personnes à Foral avaient confirmé avoir vu Christian B et sa camionnette Westfalia distinctive garée devant un restaurant du village et à proximité d’une propriété, nommée Villa Bianca.

Le violeur et pédophile condamné allemand travaillait souvent au restaurant O Faro et faisait des petits boulots dans le village pour gagner de l’argent.

« Il allait et venait et c’était un gars vraiment effrayant, les gens avaient peur de lui dans le village », a déclaré un habitant à l’époque.

« Certaines personnes ont dit l’avoir vu porter une arme à feu, ce qui était évidemment très terrifiant. »

Il est entendu que la Villa Biana n’a jamais été perquisitionnée par des flics et a été louée entre 2002 et 2009 par une femme allemande, qui l’a utilisée pour aider des adolescents en difficulté.

La semaine dernière, The Sun Online a révélé que les flics allemands pensaient depuis longtemps que la police portugaise qui avait mené l’enquête initiale avait fait un travail bâclé.

« Les détectives allemands restent extrêmement sceptiques quant à la manière dont l’enquête a été menée au Portugal, c’est pourquoi ils souhaitent continuer à fouiller et à examiner les zones – même celles que les flics portugais prétendent avoir examinées », a déclaré une source.

« Ils pensent que de nouveaux travaux pourraient débloquer de nouveaux indices qui font avancer l’affaire. »

Christian B, 45 ans, a été désigné comme principal suspect en 2020.

La police a révélé qu’il se trouvait dans la région lorsqu’elle a disparu lors de vacances en famille au Portugal en 2007.

Il purge actuellement une peine de sept ans en Allemagne pour le viol d’une retraitée à Praia da Luz, la même région du Portugal où Maddie a disparu.

Il a été inculpé de trois infractions de viol aggravé et de deux infractions d’abus sexuel d’enfants, dans des crimes présumés s’étalant sur 17 ans entre 2000 et 2017.

L’Allemand a également été lié à au moins trois viols et à une série d’attentats à la pudeur dans la région de décembre 2000 à juin 2017.

Christian B, a nié toute implication dans la disparition de Maddie et a insisté sur le fait que les allégations étaient un « conte de fées ».

Maddie, du Leicestershire, a disparu de son lit dans un appartement de vacances en Algarve le soir du 3 mai 2007.

Sa disparition a déclenché une chasse à l’homme internationale massive et allait devenir le cas d’enfant disparu le plus connu au monde.

Aucune trace d’elle n’a jamais été retrouvée et personne n’a jamais été officiellement inculpé pour sa disparition.

9 Maddie a disparu de Praia de Luz en 2007

9 Les détectives ont déclaré que le « sentier mène à Foral » où vivait Christian B Crédit : Le Soleil

9 Les flics ont passé des jours à fouiller le barrage de Barregem do Arade Crédit : Dan Charité

9 Des tentes blanches ont été photographiées sur le site distant Crédit : Dan Charité