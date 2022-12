Mise à jour de l’image des séries éliminatoires de l’AFC après la victoire des Chargers sur les Colts

Prédiction Vikings vs Packers et cotes pour la semaine 17 (Vegas place les favoris de Green Bay) par Ben Heisler

Les Chargers ont remporté les séries éliminatoires pour la première fois de la carrière de Justin Herbert, ce qui signifie que le tableau des séries éliminatoires de l’AFC se resserre.

Monday Night Football a donné aux Chargers la chance de décrocher une victoire sur les Colts déjà éliminés et ils ne l’ont pas gaspillée, décrochant leur troisième victoire consécutive pour s’assurer une place dans les séries éliminatoires.

Le quart-arrière Justin Herbert a obtenu le droit de faire sa première apparition en séries éliminatoires en complétant 24 passes sur 31 pour 235 verges. Austin Ekeler a réussi deux touchés au sol alors que la défense de LA a forcé trois interceptions à Nick Foles.

Désormais, les Chargers peuvent se concentrer sur le classement avec des matchs à venir contre les Rams et les Broncos.

Pendant ce temps, il y a encore beaucoup d’équipes en lice pour les dernières places en séries éliminatoires de l’AFC.

Classement des séries éliminatoires de l’AFC après que les Chargers ont battu les Colts

Bills de Buffalo (12-3) -z Chefs de Kansas City (12-3) -z Bengals de Cincinnati (11-4) -x Jaguars de Jacksonville (7-8) Corbeaux de Baltimore (10-5) -x Chargeurs de Los Angeles (9-6) -x Dauphins de Miami (8-7)

Exclu:

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-8)

Jets de New York (7-8)

Titans du Tennessee (7-8)

Steelers de Pittsburgh (7-8)

Raiders de Las Vegas (6-9)

Avec les Chargers bloqués dans les séries éliminatoires, il ne reste plus que deux places libres et pas moins de six équipes espèrent les occuper.

Les Jaguars ou les Titans peuvent entrer en remportant l’AFC Sud, mais l’un d’eux devra battre les Dolphins, les Patriots, les Jets, les Titans, les Steelers et les Raiders pour la dernière place de joker.

À l’heure actuelle, les Dolphins ont l’avantage, mais ils pourraient se passer du quart-arrière Tua Tagovailoa lorsqu’ils affronteront les Patriots dimanche. Tagovailoa est à nouveau dans le protocole de commotion cérébrale et certains membres de la NFL l’appellent à s’absenter du reste de la campagne à cause de cela.

Ce développement de blessures pourrait être l’ouverture de la Nouvelle-Angleterre et le reste a besoin, mais il reste un million de scénarios dans l’image des séries éliminatoires de l’AFC à élaborer.