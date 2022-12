Mise à jour de l’image des séries éliminatoires de l’AFC après la défaite des Dolphins contre les Packers

Vérifions le classement de l’AFC et l’image des éliminatoires de la NFL après que les Packers ont vaincu les Dolphins lors de la semaine 16 et comment cela a ouvert l’image des éliminatoires de l’AFC.

Alors que la saison régulière de la NFL touche à sa fin, chaque match compte plus que jamais, les équipes essayant de s’assurer une place en séries éliminatoires.

Même les équipes qui ont décroché leur place en séries éliminatoires sont toujours en lice pour les positions de tête de série. Des équipes comme les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo ont décroché leur division et sont au sommet de leur conférence.

Zach Wilson et les Jets ont creusé un trou encore plus profond en perdant face aux Jaguars cette semaine. Pendant ce temps, Jacksonville est la nouvelle tête de série n ° 4 au classement général de l’AFC. Grâce à la défaite des Titans face aux Texans, les Jaguars sont désormais maîtres de leur destin. S’ils remportent leurs deux prochains matchs contre les Texans et les Titans, ils remporteront l’AFC Sud et organiseront un match éliminatoire.

Les Ravens de Baltimore ont assuré leur place en séries éliminatoires avec leur victoire sur les Falcons d’Atlanta et les défaites des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Jets de New York. Les Ravens et les Bengals de Cincinnati sont toujours en compétition pour la division AFC Nord, et les deux équipes devraient s’affronter lors de la semaine 18.

Les Chargers de Los Angeles, la sixième tête de série actuelle de l’AFC, ont été aidés par les défaites des Jets, des Patriots et des Raiders lors de la semaine 16. Les Chargers doivent vaincre les Colts d’Indianapolis lors du Monday Night Football pour assurer leur place en séries éliminatoires.