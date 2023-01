Mise à jour de l’image des éliminatoires de l’AFC après que les Jaguars aient battu les Titans

L’image des éliminatoires de l’AFC a bloqué une équipe de plus pour les éliminatoires alors que les Jaguars battaient les Titans pour remporter le titre de la division sud de l’AFC. Une place reste.

Les Jaguars de Jacksonville sont liés aux séries éliminatoires.

Trevor Lawrence et sa compagnie avaient besoin d’une victoire sur les Titans samedi soir pour remporter le titre de la division AFC Sud. Ils l’ont obtenu grâce à un scoop tardif leur donnant la victoire 20-16.

C’était la fin parfaite d’une saison régulière qui a commencé 4-8 et s’est terminée par cinq victoires consécutives.

Les Jaguars sont dedans et les Titans sont sortis dans une expression appropriée de leurs trajectoires de fin de saison. Alors que Jacksonville était sur une séquence de victoires, le Tennessee a subi un dérapage de sept matchs pour mettre fin à la campagne.

Mettre à jour l’image des éliminatoires de l’AFC après que les Jaguars aient battu les Titans pour le titre de l’AFC Sud

Chefs (14-3) -x Factures (12-3) -z Bengals (11-4) -z Jaguar (9-8) -z Chargeurs (10-6) -y Corbeaux (10-6) -y Patriotes (8-8)

Exclu:

Dauphins (8-8)

Steelers (8-8)

Titans (7-9) -e

tête de série x-décrochée, division z-décrochée, séries éliminatoires décrochées en y

Plus tôt samedi, les Chiefs ont décroché la première place de l’AFC et le bye qui va avec. Cependant, il reste encore beaucoup à régler dimanche.

Une victoire des Bills sur les Patriots pourrait organiser un match de championnat de l’AFC sur site neutre tout en ouvrant la porte aux Dolphins ou aux Steelers pour revendiquer la dernière place de joker sur la Nouvelle-Angleterre.

Pendant ce temps, les Chargers et les Ravens se battent pour le classement alors que le premier joue contre les Broncos et que le second affronte les Bengals.

C’est quelque chose que les fans des Jaguars voudront garder à l’œil alors qu’ils passeront la journée à célébrer leur place en séries éliminatoires. L’un ou l’autre adversaire sera celui qu’ils ont déjà battu cette saison. Ils ont soufflé Los Angeles plus tôt cette saison 38-10. Au milieu de la campagne, ils ont devancé Baltimore 28-27. La prochaine réunion sera avec beaucoup plus sur la ligne.