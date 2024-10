Mise à jour de l’équipe : remédier à l’exploit de récompense – Actualités | Arche perdue

Héros d’Arkesia,

Un bug a été identifié au niveau des coffres de récompense Ignite, que certains joueurs ont pu exploiter à plusieurs reprises. Notre équipe a enquêté sur l’ampleur du problème et souhaitait communiquer notre décision sur la sanction infligée à ceux qui auraient abusé de l’exploit. Pour rappel, un principe clé du Code de conduite des jeux Amazon est de « jouer équitablement ». Nous nous réservons le droit de déterminer ce qui constitue un jeu déloyal et de prendre les mesures correctives que nous jugeons appropriées, et l’abus de cet exploit entraînera des mesures correctives, avec des suspensions et des bannissements déjà envoyés.

Politique générale

Environ 2 300 joueurs ont reçu des coffres de récompenses grâce au numéro de récompense Ignite Stronghold. Au sein de ce groupe, plus de 1 200 personnes n’ont ouvert aucun des coffres de récompenses. Le groupe qui n’a ouvert aucun coffre de récompense ne verra aucune mesure prise contre son compte, à part la suppression des coffres non ouverts de son inventaire. Pour les 1 000 joueurs restants ayant ouvert les coffres de récompenses, la sévérité de la pénalité correspondra directement au niveau d’exploitation du bug. Au niveau de base, tous les éléments seront supprimés et les niveaux de l’arbre de compétences seront annulés. Pour les objets qui ont été utilisés et qui ne peuvent pas être retirés, les joueurs peuvent voir de l’or (ou la valeur en or des objets utilisés) déduit de leur solde, ou être envoyés dans le négatif correspondant à la gravité de l’abus. Cette politique s’appliquera à tous les matériaux, y compris les pierres du chaos transformées et les matériaux d’affûtage combinés. En plus des retraits d’objets, les joueurs recevront des suspensions et des bannissements correspondant à leur niveau d’exploit.

Le premier groupe est constitué de joueurs qui ont peut-être rencontré le problème par erreur et n’ont pas abusé du bug à plusieurs reprises. Les joueurs qui ont ouvert 1 ou 2 coffres se verront retirer tous les objets et n’auront pas été suspendus/bannis pour le moment. Notre équipe étudie si nous pouvons supprimer les éléments de ce groupe pendant la maintenance. Si le processus de suppression des objets prend plus de temps que la période de maintenance, ce groupe de joueurs recevra une courte suspension pour donner à notre équipe le temps nécessaire pour retirer les objets. Dépenser ces objets entre-temps entraînera d’autres actions, telles que la suppression de l’or.

Les joueurs qui ont continuellement exploité le problème et ouvert plusieurs coffres de récompenses se verront appliquer des mesures plus sévères, correspondant à leur niveau d’exploitation.

Les joueurs ayant ouvert 3 à 7 coffres recevront une suspension de deux semaines.

Les joueurs ayant ouvert 8 à 14 coffres recevront une suspension d’un mois.

Les joueurs qui ont ouvert plus de 15 coffres recevront un avis indiquant qu’ils ont reçu une suspension de 30 jours et qu’ils sont en attente d’un examen plus approfondi. Ce groupe aura différents niveaux d’action, allant jusqu’à des interdictions permanentes du jeu.

Résolution du problème

Pour arrêter l’exploitation du principal problème de récompense et d’autres bugs, l’accès aux forteresses a été désactivé. Pour les joueurs dont un personnage est coincé dans une forteresse et qui ont besoin d’accéder à ce personnage immédiatement, veuillez soumettre un ticket d’assistance client. Sinon, le problème sera résolu lors de la maintenance de la mise à jour du 23 octobre. Nous réactiverons également l’utilisation des coffres de récompense Ignite à ce moment-là pour les joueurs sur les serveurs Ignite.





Sur la base de nos politiques et de notre enquête, nous pensons qu’il s’agit de la meilleure solution. Nous savons que de nombreux joueurs étaient préoccupés par le résultat et nous voulions être clairs dans notre approche. À l’avenir, si vous rencontrez un problème que vous pensez être un exploit ou un problème involontaire, ne vous engagez pas dans ce problème (aussi tentant que cela puisse paraître) et signalez-le à nos équipes. Nous apprécions ceux qui ont signalé le problème, ainsi que votre patience pendant que les membres de notre équipe enquêtaient et bloquaient l’accès à certains systèmes du jeu. Bien que cette question ait acquis une grande visibilité dans la communauté, nous espérons que cette politique est claire et nous permettra d’avancer ensemble. Nous sommes toujours ouverts aux commentaires de la communauté et vous invitons à participer à la conversation sur nos chaînes officielles.

Il y a encore des moments clés à venir sur Arkesia cette semaine, avec l’arrivée d’Aegir et l’arrivée des transferts du serveur Ignite. Ce ne sont pas les seules choses qui arrivent dans la mise à jour : restez à l’écoute pour les notes de version complètes mardi. En attendant, on se retrouve à Arkesia.