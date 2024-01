Mise à jour de l’après-midi : refroidissements éoliens glacials ce soir et dimanche encore froid

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les conditions venteuses et les nuages ​​bas périodiques diminuent lentement jusqu’au coucher du soleil, avec juste un risque d’averses de neige. Des refroidissements éoliens aussi bas que zéro degré sont possibles jusqu’au début de demain – veuillez vous habiller convenablement si vous êtes dehors pendant plus de 30 minutes. Il fait encore froid et un peu venteux demain, mais pas tout à fait à la hauteur de la glaciale d’aujourd’hui.

Jusqu’à ce soir : Les rafales de vent du nord-ouest à près de 30 mph s’atténuent tôt vers 20 mph plus près de l’aube alors que les basses températures atteignent leur plus bas niveau chez les adolescents. En ajoutant ce vent, la température sera proche de zéro degré aux moments les plus froids. Le ciel est partiellement à généralement dégagé.

Demain (dimanche) : Le ciel est principalement ensoleillé, peut-être plus lumineux l’après-midi. Ne vous laissez pas tromper par son apparence à travers les fenêtres lorsque vous êtes à l’intérieur : des refroidissements éoliens précoces autour de zéro sont possibles, bien qu’ils se réchauffent lentement au-dessus de 20 degrés en fin de journée. Le thermomètre atteint brièvement son maximum entre 30 et le milieu des années 30 dans les endroits les plus chauds. Quelques rafales du nord-ouest pourraient culminer à environ 25 mph pendant la matinée avant de s’atténuer lentement.

Pendant la nuit, les brises du nord-ouest qui s’apaisent régulièrement nous permettent d’avoir les cheveux plus froids – peut-être notre nuit la plus froide de la saison. Combinées au mécanisme de refroidissement du manteau neigeux et à un ciel généralement dégagé, les températures chutent jusqu’à près de 10 degrés jusqu’à 15 degrés dans les endroits « les plus chauds ».

Les amoureux de la neige attendent avec impatience la Fête des Présidents ?

Même si elle ne dit pas avec certitude qu’il ne neigera pas avant le Jour des Présidents, l’équipe du CWG constate une tendance à la hausse des températures au cours des 10 prochains jours (peut-être dans les deux premières semaines de février). Le résumé graphique ci-dessous du système européen de modélisation météorologique, qui comprend l’intégralité de ses simulations de fond, montre des températures supérieures à la moyenne même au cours des deux premières semaines de février.

Wes Junker, notre expert en météo hivernale du CWG, estime que « la bonne nouvelle est qu’au-delà de 10 jours, il n’y a pas beaucoup de compétence » dans les modèles météorologiques. Notre rédacteur en chef, Jason Samenow, tente de se concentrer sur la réinfiltration de l’air froid dans la région si deux modèles atmosphériques peuvent changer le mois prochain. L’oscillation nord-atlantique (NAO) et l’oscillation arctique (AO) »tendance vers le négatif“, trouve-t-il indiqué dans les conseils des modèles météorologiques à portée étendue, bien avant la Journée des Présidents. La confiance est cependant loin d’être élevée.

Pour laisser aux amateurs de neige un graphique plus heureux (ci-dessus) créé par Ian Livingston de CWG, nous avons eu jusqu’à présent des chutes de neige saisonnières supérieures à la moyenne cet hiver dans la région de Washington DC, peut-être attribuables à El Niño – un bon fournisseur d’humidité pour nous – et une NAO négative fournissant de l’air froid pendant une grande partie du mois de janvier.