Mise à jour de l’après-midi : averses de neige en soirée et routes glissantes ; mauvais frissons éoliens samedi

Mise à jour de 19h35 — Collisions signalées en raison de routes glissantes Des averses de neige persistantes traversent la région et continueront pendant environ une heure. La combinaison de la neige, de l’obscurité et de la baisse des températures fait geler certaines routes – auparavant mouillées –. Des collisions ont été signalées dans le comté de Montgomery. Soyez extrêmement prudent si vous devez conduire ce soir ou, mieux encore, restez à l’intérieur. Les températures dans la plupart des régions se situent dans les années 20 supérieures et sont en baisse.

Prévisions originales à partir de 18h

C’est la petite tempête de neige qui pourrait se produire. Ou, dans le cas de cette semaine, le deuxième. Les flocons pourraient continuer à voler jusque tard dans la soirée alors que des bourrasques de neige se déplacent dans la région et ajoutent une couche duveteuse sur notre épais manteau neigeux. Une fois la neige terminée, le grand problème sera les conditions très froides attendues cette nuit jusqu’à samedi. Les routes les moins fréquentées resteront enneigées et glissantes, tandis que les zones verglacées pourraient également augmenter sur les artères principales avec la baisse des températures.

Jusqu’à ce soir : Des bourrasques de neige traversent la région ce soir. En cas de coup ou d’échec, ils pourraient réduire la visibilité et ajouter environ un demi-pouce d’accumulation supplémentaire. Le risque de neige diminue dans la soirée, mais une averse de neige est possible jusqu’à minuit environ. Sinon, le ciel est dégagé et il y a un peu de rafales. Soyez prudent si vous êtes en déplacement. Les minimums devraient se situer dans une zone de 13 à 19 degrés dans la plupart des endroits.

Demain (samedi) : Attendez-vous à une journée classique du genre « qui a l’air plus agréable qu’elle n’en a l’air ». Le soleil devrait le maintenir brillant, surtout avec toute la neige autour, mais les maxima ne devraient être que vers le milieu des années 20. Il n’y aura probablement pas de véritable fonte ailleurs que sur les routes et à proximité d’autres objets sombres exposés. Ajoutez des rafales de 30 à 35 mph et le refroidissement éolien passera une grande partie de la journée à un chiffre, jusqu’à environ 10 degrés.

Dimanche: Un autre rendez-vous ensoleillé est en route. Il devrait faire plus doux, mais avec les rafales de vent persistantes, ce ne sera probablement pas très agréable. Les sommets devraient se situer en grande partie dans les années 20 supérieures et les années 30 inférieures.

