Mise à jour de l’affaire “The Thing About Pam”: l’enquêteur fait face à des accusations

TROY, Mo. –

Un ancien député du Missouri qui a enquêté sur une affaire de meurtre qui a fait l’objet d’une émission de NBC mettant en vedette Renee Zellweger est maintenant accusé d’avoir harcelé et traqué un détective qui enquêtait sur lui pour faute potentielle.

Mike Merkel, 42 ans, a été inculpé mardi et accusé d’avoir photographié et envoyé des messages menaçants au détective, a rapporté le St. Louis Post-Dispatch.

Merkel faisait partie des détectives du bureau du shérif du comté de Lincoln qui ont initialement interviewé Pamela Hupp après que l’amie de Hupp, Elizabeth “Betsy” Faria ait été poignardée à mort en 2011. L’enquête a abouti à une condamnation pour meurtre en 2013 pour le mari de Faria, Russell Faria. Il a ensuite été acquitté et Hupp a été inculpé – une décision qui a entraîné un examen minutieux de l’enquête initiale.

L’affaire a attiré l’attention nationale et a fait l’objet de “The Thing About Pam”, qui a été diffusé sur NBC plus tôt cette année.

Les archives judiciaires montrent qu’en plus de Merkel, sa femme Becky et son frère Kevin Merkel – un agent de la Drug Enforcement Administration – ont également été accusés de harcèlement au premier degré et de harcèlement au deuxième degré d’un agent des forces de l’ordre. Il n’était pas immédiatement clair s’ils avaient des avocats qui pourraient commenter.

Russell Faria a passé plus de trois ans derrière les barreaux avant d’être acquitté lors de son deuxième procès en 2015.

L’examen de l’affaire bâclée s’est intensifié en 2016 lorsque Hupp a abattu Louis Gumpenberger, 33 ans, dans sa maison d’O’Fallon, Missouri. Hupp a affirmé que Gumpenberger avait tenté de la kidnapper sous la menace d’un couteau, mais son histoire s’est rapidement révélée. Elle a été condamnée à la prison à vie.

Wood, qui a été élu en 2018, a accusé Hupp en juin 2021 de meurtre au premier degré dans la mort de Betsy Faria. Dans le même temps, Wood a annoncé des enquêtes sur l’inconduite dans les enquêtes initiales sur l’affaire Faria.

Les procureurs allèguent que Mike et Becky Merkel ont suivi et photographié le détective du comté de Lincoln menant la nouvelle enquête alors qu’il était au dîner le 14 mars dans un Texas Roadhouse à Wentzville, Missouri. Cette nuit-là, le détective aurait reçu des textes et des photos de lui-même au restaurant d’un numéro masqué.

“J’ai une vidéo de vous en train de boire et de monter dans votre voiture de comté”, a lu l’un d’eux. “Nous vous surveillons de près. Vous devriez arrêter de jeter des pierres sur les maisons de verre ou les vôtres tomberont en premier et rapidement.”

La police de Troy a déclaré que des images de surveillance montraient Mike et Becky Merkel prenant des photos du véhicule du détective la nuit des menaces. Des mandats ont révélé que les SMS avaient été envoyés à l’aide d’une application de masquage de numéros à partir d’un téléphone délivré par la DEA à Kevin Merkel, selon des documents judiciaires.

“Nous prenons cela au sérieux parce que je ne tolèrerai pas que des gens fassent chanter mon enquêteur”, a déclaré Wood au Post-Dispatch. Il a déclaré que son bureau n’avait trouvé aucune preuve que le détective avait des facultés affaiblies lorsqu’il conduisait son véhicule de service la nuit des menaces.