Mise à jour de la tempête hivernale Elliott: dernière: les décès dus au blizzard de Buffalo ont atteint 34 alors que la Garde nationale de New York effectue des contrôles de bien-être

“Situation dangereuse” à Buffalo alors que la tempête tue des dizaines de personnes aux États-Unis

L’un des Noëls les plus froids de mémoire moderne a fait plus de 60 morts aux États-Unis, dont 34 dans la région la plus durement touchée du comté d’Erie, à New York, où la ville de Buffalo a été martelée par plus de 50 pouces de neige.

L’exécutif du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a confirmé mercredi trois décès supplémentaires, marquant la tempête la plus meurtrière dans l’ouest de New York depuis au moins deux générations.

La police d’État et militaire a maintenant été envoyée à Buffalo pour appliquer une interdiction de conduire afin que les fonctionnaires puissent déneiger et que les personnes bloquées dans les voitures et les maisons puissent enfin être atteintes, tandis que la Garde nationale de l’État a fait du porte-à-porte pour effectuer des contrôles de bien-être dans les quartiers qui ont perdu électricité.

Alors que la ville continue de se sortir de la tempête, le nombre de morts devrait encore augmenter.

Au-delà de l’État de New York, la morsure glacée de la tempête hivernale Elliott a également vu les températures chuter à des niveaux record dans certaines parties du Montana, de la Pennsylvanie et du Wyoming, et a bouleversé les projets de voyage de Noël.

Alors que de nombreuses compagnies aériennes ont commencé à se remettre de la tempête, Southwest Airlines a continué de supprimer des milliers de vols mardi, provoquant une enquête du gouvernement fédéral sur ses actions.