Mise à jour de la relation entre Kaia Garber et Austin Butler (exclusif) – Hollywood Life

La Saint-Valentin est peut-être dans plus d’un mois, mais le modèle Kaia Gerber, 21 ans, nous a fait ressentir tout l’amour ! Une source proche de la beauté brune a EXCLUSIVEMENT raconté HollywoodLa Vie le 5 janvier, que la jeune femme de 21 ans voit certainement un avenir avec son beau, Austin Butler, 31 ans. « Kaia était tellement excitée de sonner la nouvelle année avec Austin. Elle adore passer du temps avec lui et voit définitivement un potentiel à long terme avec lui », a révélé l’initié. “C’est en partie parce qu’Austin est si respectueux, il est hilarant et la fait craquer constamment, et il la traite de façon incroyable.” HL a contacté ses représentants pour confirmer le 5 janvier.

Le duo est lié l’un à l’autre depuis qu’ils ont été aperçus en train d’assister à un cours de yoga en décembre 2021, par Page 6. Avance rapide jusqu’à un peu plus d’un an plus tard, et il est clair que le Elvis star et Kaia vont fort. L’initié a également noté que la superbe mannequin aime que sa famille soutienne leur romance. « Mais l’une des choses les plus importantes dans la vie de Kaia est sa famille. Tout le monde sait à quel point ils sont proches et ils passent la plupart de leur temps libre ensemble. Donc, le fait que sa famille approuve sa relation avec Austin et qu’ils l’adorent autant qu’elle signifie le monde pour elle », ont-ils déclaré.

Kaia est la fille d’un mannequin légendaire Cindy Crawford56 ans et homme d’affaires, Rande Gerber, 60. De plus, le copain a dit que l’approbation de ses parents est très précieuse pour Kaia. «Elle est tellement reconnaissante que ses parents soutiennent tellement leur relation parce que leur approbation signifie tout. Cela fait un petit moment que Kaia n’a pas aimé amener son petit ami à des réceptions familiales, alors elle ne le prend pas pour acquis. Kaia attend avec impatience 2023 avec un nouveau chapitre avec un homme qui la traite comme de l’or”, a conclu la source.

Austin et sa principale dame ont récemment passé les vacances ensemble à Cabo San Lucas, au Mexique, avec ses parents et son frère, Presley Gerber, 23. Lors d’une escapade tropicale, Kaia a porté un bikini vert avec une jupe à motifs multiples. L’acteur de 31 ans portait pour sa part un t-shirt bleu et un slip de bain noir. Plus tard, le couple a été aperçu en train de s’embrasser à l’arrière d’une voiturette de golf pendant que Cindy et Rande les conduisaient, par Le courrier quotidien.

Et juste avant leurs vacances au Mexique, le beau gosse d’Hollywood et sa petite amie ont été aperçus en train de faire des courses à Los Angeles le 21 décembre 2022. Babylone beauté a bercé un look décontracté, mais chic, pour la sortie. Sa tenue comprenait des leggings noirs, un pull bleu surdimensionné et des baskets noires. Austin a porté un look tout noir avec un pantalon ample, un t-shirt et une veste confortable pour la promenade à Los Angeles.

Kaia datait précédemment Euphorie Star Jacob Elordi25 ans, mais les deux ont fini par se séparer en novembre 2021. Elle a également eu une relation amoureuse avec Saturday Night Live alun Pete Davidson29, d’octobre 2019 à janvier 2020. Les carnets de Carrie alun, pour sa part, était auparavant dans une relation à long terme avec Lycée musical Star Vanessa Hudgens, 34 ans, de 2011 jusqu’à leur séparation en 2020. Plus tard, Austin et Kaia ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en mai 2022 lorsqu’ils ont assisté ensemble au Met Gala.

