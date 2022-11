Mise à jour de la puce cérébrale Neuralink ‘Show and Tell’: comment regarder en direct

Neuralink, la startup de neurotechnologie cofondée par Elon Musk qui vise à connecter directement nos cerveaux aux ordinateurs, est restée silencieuse depuis qu’elle a abandonné un Démonstration “Mind Pong” sur YouTube en avril dernier. Au cours des derniers mois, Musk a taquiné un événement “montrer et raconter” et maintenant nous savons exactement quand nous pouvons nous attendre à voir un échantillon de ce qui se passe derrière les portes bien fermées de Neuralink.

Une récente tweeter, avec des lettres épelant progressivement “rejoignez-nous pour montrer et raconter”, a laissé entendre que la startup aurait peut-être fait des progrès en aidant les gens à taper simplement en utilisant uniquement leur esprit – bien que cela puisse être juste un aperçu des aspirations de Neuralink. L’événement devrait commencer à 18 h 00 PT (21 h HE), selon le tweet.

Neuralink n’a pas commenté ce qu’il montrera mercredi, ni où le voir ou même s’il s’agira d’un événement en direct. Mais les entreprises de Musk diffusent généralement leurs événements en ligne, donc votre meilleur pari en ce moment est de vérifier Flux Twitter de Neuralink pour plus de détails et La page YouTube de Neuralink pour l’événement lui-même. Et nous vous tiendrons au courant dès que nous le saurons.



Les ambitions à long terme de Musk pour Neuralink sont à peu près aussi scientifiques que possible : “Avec une interface cerveau-machine à large bande passante, je pense que nous pouvons … effectivement avoir la possibilité de fusionner avec l’IA”, a-t-il déclaré en 2019.

Ne soyez pas surpris d’entendre Musk promettre des avancées qui changent la civilisation. Il a une certaine crédibilité en matière de technologie révolutionnaire, avec sa société de véhicules électriques Tesla qui change profondément les voitures et sa tenue SpaceX qui transforme l’accès à l’espace avec des fusées réutilisables. Mais sa réputation de génie de la technologie a pris un coup avec le chaos sur Twitter après son Acquisition de 44 milliards de dollars.

Neuralink ne semble pas plus simple que les réseaux sociaux. Connecter du matériel informatique à notre propre wetware s’accompagne d’énormes défis techniques, réglementaires et éthiques.

L’entreprise envisage des projets comme aider les personnes paralysées à taper et contourner les lésions de la moelle épinière qui empêchent les gens de marcher. Cela pourrait signifier des liens dans la moelle épinière, pas seulement dans le cerveau. Musk a déclaré en avril tweeter“Nous travaillons à combler les liens rompus entre le cerveau et le corps” pour “restaurer la fonctionnalité complète du corps”.

Neuralink n’est pas le seul à essayer de nous connecter à des ordinateurs, un domaine appelé interfaces cerveau-machine (IMC) ou interfaces cerveau-ordinateur (BCI). Il y a un flux constant d’intérêt académiqueet travailler dans des entreprises telles que Synchronisé, Paradromique et BlackRock Neurotech. Certains efforts espèrent s’interfacer numériquement avec le cerveau en utilisant du matériel externe non invasif au lieu de procédures chirurgicales invasives.

Progrès du lien neuronal

Neuralink a fait des progrès. En 2019, la société a lancé ses premiers modèles pour un implant qui enlacerait 1 024 fils minuscules dans une partie du cerveau, écoutant l’activité électrique des cellules cérébrales et envoyant la sienne. En 2020, Neuralink a révélé des plans pour un implant de puce N1 alimenté par batterie de la taille d’une pièce de monnaie et a montré ses appareils écouter l’activité cérébrale d’un cochon reniflant. En 2021, Neuralink a montré un singe jouant à “mind Pong”, contrôler le jeu vidéo classique avec son esprit.

Avec l’esprit Pong, la technologie Neuralink a interprété les signaux cérébraux que le singe utilisait pour contrôler ses mains. Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune démonstration de Neuralink d’un ordinateur envoyant des signaux à un cerveau.

En 2021, Neuralink a levé 205 millions de dollars d’investisseurs dont Google, Vy Capitale et OpenAI directeur général du laboratoire de recherche, Sam Altman. Il s’agrandit maintenant, avec des dizaines d’offres d’emploi en robotique, chirurgie, programmation, matériaux, soins vétérinaires et fabrication.

Un élément clé de l’approche de Neuralink est un robot chirurgical conçu pour déposer des électrodes dans le cerveau, en passant devant les vaisseaux sanguins pour éviter les saignements.

Un autre défi sera les essais humains. Le plan de l’entreprise pour 2019 était de commencer les essais sur l’homme en 2020. Elle travaille toujours vers cet objectif, essayant maintenant d’embaucher un coordinateur de la recherche clinique.

D’autres défis incluent l’interfaçage avec suffisamment des quelque 80 milliards de neurones du cerveau pour être utiles et le développement d’implants qui ne se dégradent pas ou ne déclenchent pas notre système immunitaire pour les rejeter.

Ne vous attendez donc pas à pouvoir taper avec votre esprit ou votre ami avec une IA super intelligente de si tôt. Mais avec toutes les applications médicales et la recherche dans le monde, ne considérez pas les interfaces cerveau-machine comme de la simple science-fiction.