Mise à jour de la progression de Hearthstone – Hearthstone

Salut tout le monde!

Avant de nous lancer dans The Great Dark Beyond, je suis ici aujourd’hui pour partager quelques informations sur nos prochains ajustements de progression, à venir dans le patch 31.0. Pour mieux comprendre où nous allons, revenons d’abord un peu en arrière pour voir comment nous en sommes arrivés là.

Plus tôt cette année, nous avons apporté quelques ajustements à nos quêtes hebdomadaires. Nos premiers changements dans la mise à jour 29.2 visaient à récompenser nos joueurs les plus engagés tout en encourageant les autres à jouer davantage. Mais une fois les changements mis en ligne, ils n’ont pas récompensé les joueurs pour leur temps dans le jeu comme nous l’avions espéré. Au contraire, nous avons constaté que certains joueurs abandonnaient ces quêtes plus difficiles et jouaient moins au lieu de plus. Ceux qui ont travaillé pour terminer les quêtes hebdomadaires nous ont dit qu’ils les considéraient comme une corvée.

Une partie importante de la conception consiste à reconnaître lorsqu’un changement ne fonctionne pas, à comprendre pourquoi il ne fonctionne pas, puis à l’ajuster d’une manière différente. Ainsi, à partir du patch 31.0, nous apportons trois modifications à nos systèmes de progression, visant à donner aux joueurs des objectifs plus accessibles et à les amener plus rapidement à du nouveau contenu :

Rétablissement des quêtes hebdomadaires (conditions d’achèvement et montants des subventions XP) à ce qu’elles étaient avant le patch 29.2 ; Améliorer le parcours de récompenses en échangeant cinq des 50 premières subventions Or contre cinq packs The Great Dark Beyond et en ajoutant quatre packs The Great Dark Beyond au Tavern Pass ; et, Mise à jour du pack de récompenses Tavern Brawl standard d’un pack standard vers un pack de la dernière extension !

Certains d’entre vous demandent cette réversion de quête depuis un certain temps, ou ont aimé les changements que nous avons apportés, je souhaite donc vous donner un aperçu de la raison pour laquelle nous apportons ces changements maintenant.

Notre objectif est que les quêtes soient réalisables et enrichissantes pour tout le monde. Pour y parvenir, nous devons revenir à une base de référence sur laquelle nous baser pour de futurs ajustements. Nous effectuons le changement maintenant pour deux raisons. La première raison est que nous voulions voir comment nos modifications 29.4.2 impactaient un cycle d’expansion complet afin de prendre des décisions plus éclairées. Cela nous a fait découvrir le patch 30.4 et nous a donné le temps d’évaluer un plan pour cette prochaine extension. La deuxième raison est que la modification des quêtes hebdomadaires lors du patch 31.0 signifiait que nous pouvions également ajuster le parcours de récompenses en même temps. Ces systèmes sont étroitement liés, donc les mettre à jour simultanément permet de vous offrir une meilleure expérience globale. .

Pour l’avenir, nous prévoyons de continuer à surveiller et à peaufiner ces systèmes. Les pistes de récompenses sont plus difficiles à ajuster lorsqu’elles sont actives, donc les modifications n’y seront probablement apportées qu’une fois par extension ou deux. Les ajustements des quêtes sont plus flexibles, alors continuez à nous envoyer vos commentaires au fur et à mesure que nous les répétons. D’autres aspects de nos systèmes de progression, comme les récompenses de Tavern Brawl, pourraient se situer quelque part entre les deux.

Plus de détails seront partagés sur notre blog habituel Rewards Track Refresh avec tous les nouveaux détails du Rewards Track, à l’approche du lancement. Je serai également de retour la semaine prochaine pour partager quelques détails et idées sur le combat de taverne pré-lancement unique dans lequel nous réalisons cette extension. D’ici là, on se voit à la Taverne !

-Tyler