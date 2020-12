La couverture par USA TODAY de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il annonce davantage de ses choix pour les meilleurs postes de son administration.

Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des briefings pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course et continue de contester les résultats.

Dates à surveiller:

6 janvier:Le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier:Inauguration de Biden qui prêtera serment.

Nous avons un accord sur le soulagement du COVID-19

Les législateurs ont conclu dimanche un accord de relance COVID-19 de près de 900 milliards de dollars qui comprend une autre série de contrôles de relance et d’allocations de chômage, mettant fin à une longue impasse à Washington avec l’un des plus gros projets de loi de sauvetage de l’histoire des États-Unis.

Après des mois d’impasse, les négociations se sont soldées par un échec puisque 12 millions de personnes risquent de perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. L’accord comprend le redémarrage d’une augmentation de 300 $ de la prestation fédérale d’assurance-chômage, l’extension des moratoires d’expulsion pour les locataires pour une durée indéterminée et un paiement direct de 600 $ à la plupart des Américains.

La mesure sera liée à un projet de loi de dépenses incontournable de 1,4 billion de dollars qui financera les agences et les programmes fédéraux jusqu’au 30 septembre, soit la fin de l’exercice. Le Congrès a adopté une prolongation d’un jour du financement du gouvernement dimanche soir pour donner aux législateurs un jour de plus pour examiner l’accord afin d’éviter une date limite de fermeture partielle du gouvernement.

Pour que le projet de loi devienne loi, la Chambre et le Sénat doivent adopter le projet de loi et le président Donald Trump devra le signer. Les deux chambres devraient débattre et voter sur le paquet lundi.

– Jessica Menton

Biden retrousse ses manches – pour se faire vacciner

Biden recevra sa première dose du vaccin contre le coronavirus à la télévision en direct lundi.

« Je ne veux pas prendre de l’avance, mais je veux m’assurer que nous démontrons au peuple américain qu’il est prudent de prendre », a déclaré Biden à propos de sa décision.

La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari devraient recevoir leurs premiers vaccins la semaine prochaine.

Le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Et d’autres législateurs ont reçu des doses vendredi. Beaucoup ont fait connaître leurs vaccinations pour lutter contre l’hésitation à la vaccination. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a publié une histoire Instagram de l’expérience, répondant aux questions du public.

« Je ne vous conseillerais jamais de faire quelque chose que je ne voulais pas faire moi-même », a-t-elle déclaré.

Les législateurs se sont vus offrir le vaccin dans le cadre de la continuité des mesures gouvernementales ou de sécurité nationale.

Contributeur: Associated Press