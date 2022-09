La POLICE a promis de poursuivre la recherche d’un enfant de trois ans disparu qui a disparu du jardin de sa grand-mère adoptive il y a huit ans.

William Tyrrell a été vu pour la dernière fois portant son costume bien-aimé de Spider-Man alors qu’il jouait à cache-cache avec sa sœur à Kendall, en Nouvelle-Galles du Sud.

William Tyrrell, 3 ans, a disparu du jardin de sa grand-mère adoptive le 12 septembre 2014 Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Les flics ont promis de continuer à rechercher le jeune disparu huit ans plus tard Crédit : PA

Le jeune, surnommé “Madeleine McCann de l’Australie”, a mystérieusement disparu le 12 septembre 2014.

Près d’une décennie plus tard, aucune trace de lui n’a jamais été retrouvée et personne n’a été inculpé dans le cadre de l’affaire froide.

Mais les enquêteurs tentent toujours avec détermination de reconstituer la disparition de William alors qu’ils continuent de préparer un dossier pour le coroner.

À l’occasion du huitième anniversaire du jour où le tout-petit a disparu, les détectives de Strike Force Rosann ont déclaré que leur enquête était “très active”.

Le commandant de la brigade des homicides, le surintendant-détective Danny Doherty, a déclaré: “Tous les efforts sont – et devraient être – canalisés vers la recherche de William Tyrrell.

“La force de frappe de la brigade des homicides Rosann continue de préparer un mémoire pour l’information du coroner dans le but de déterminer ce qui est arrivé à William il y a huit ans aujourd’hui.

“Notre enquête est très active et en cours, et bien que je n’entre pas dans les détails, je peux assurer à la communauté que diverses activités, y compris celles relevant des ordonnances coronaires, sont entreprises chaque jour.

“Nous travaillons avec un grand volume d’informations, et il est nécessaire d’explorer et d’épuiser méthodiquement chaque piste d’enquête ; et c’est un processus long.

“C’est tout pour William, et s’il faut du temps et des efforts pour bien faire les choses, ça vaut le coup.”

La chasse à l’enfant de trois ans a été renouvelée par les flics en novembre de l’année dernière après l’apparition de nouvelles preuves.

La médecine légale a déterré le jardin de la maison de ses grands-parents adoptifs à la recherche des restes de William.

Les agents ont vidé un ruisseau voisin, examiné une dalle de béton posée après l’incident et tamisé le sol avec d’énormes tamis.

Ils ont trouvé un vieux sac en toile de jute enterré à la maison qu’ils soupçonnaient de pouvoir indiquer où se trouvait le garçon, ainsi que cinq autres indices.

Les flics avaient déjà révélé qu’ils se concentraient sur un nouveau suspect en septembre de l’année dernière.

Mais cela n’a conduit à aucune percée apparente et l’opération a souvent été entravée par de fortes pluies.

Les parents adoptifs de William – qui ne peuvent pas être identifiés – ont nié toute implication dans sa disparition, mais ont depuis été accusés d’agression dans une affaire distincte.

La police a déclaré que la mère adoptive avait donné des coups de pied à une fille, l’avait frappée avec une cuillère en bois et avait suggéré que si un enfant déféquait sur le sol, elle se frotterait le visage dedans.

Le père adoptif de William est également accusé d’avoir “saisi” le cou de la fille, selon The Australian.

La mère adoptive du jeune a également été accusée de harcèlement criminel, d’intimidation et d’une autre accusation d’agression.

Son père adoptif fait également face à des accusations de harcèlement et d’intimidation.

Les allégations explosives ont été rendues publiques après la levée d’une ordonnance du tribunal à la suite d’un appel des avocats représentant les médias.

Après avoir découvert que William avait disparu il y a huit ans, la police a signalé deux voitures suspectes vues garées dans la rue plus tôt dans la journée.

Les parents biologiques de William sont restés inconscients pendant des heures alors que leur fils était porté disparu et qu’une recherche dramatique pour lui a commencé.

La grand-mère biologique de William – qui n’a pas été nommée – a précédemment déclaré aux informations locales que l’enquête avait été “chaotique”.

Elle a déclaré: “Les personnes en famille d’accueil, elles savaient tout et nous ne savions rien.

“Nous étions juste en train de faire un petit pique-nique – la mère de la famille d’accueil saute dessus… et commence à donner aux enfants des sucettes et des Kinder Surprises.

“Donc, elle était comme regarder ce qui se passait.

“Mon fils disait toujours qu’il avait trop peur d’aimer ses enfants… il avait trop peur de les aimer pendant une heure de visites supervisées.

“Il n’est pas vivant. Je savais qu’il n’était pas vivant depuis sept ans. Alors, j’ai juste peur.”

La police a déclaré que les parents adoptifs de William étaient des personnes intéressées par l’affaire et offraient une récompense de 538 000 £ pour de nouvelles informations.

Aucune trace de l’enfant de trois ans n’a jamais été retrouvée Crédit : AFP

La police a déterré la propriété où William a disparu l’année dernière, mais n’a fait aucune percée majeure Crédit : PA