Mise à jour de la liste verte EN DIRECT – Les voyages de vacances pourraient être ANNULÉS car la variante népalaise traverse des pays où le Portugal est en danger

STURGEON : LE GOUVERNEMENT ÉCOSSE A « FAIT TOUT CE QUE NOUS POUVONS AVEC DES POUVOIRS LIMITÉS »

Mme Sturgeon a déclaré: « Nous avons fait tout notre possible avec les pouvoirs limités dont nous disposons pour lutter contre les inégalités et atténuer l’impact de la pandémie sur les moyens de subsistance des gens, mais nous ne pouvons pas permettre que cela s’érode alors que nous entrons dans la prochaine phase de la vie avec le Un retour à l’austérité d’avant la pandémie serait désastreux pour l’emploi, pour les services publics et pour les personnes et les familles à travers l’Écosse.

« Alors que le gouvernement britannique détient les principaux leviers financiers pour nous aider à nous en remettre, je l’appellerai à s’engager à maintenir les dépenses publiques pendant la période de reprise et à prolonger le régime de congé aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour protéger les entreprises et les personnes qui ont été obligées d’arrêter de travailler pour protéger les autres, et je soulignerai qu’elles sont gérées avec sensibilité d’une manière qui favorise la reprise à long terme.

« J’ai reçu l’assurance que ce sera une discussion significative, et elle doit l’être. Travailler pour se remettre de Covid ne peut pas être un exercice de relations publiques – ce doit être un processus de collaboration qui respecte correctement le règlement de dévolution.

« Le gouvernement écossais a besoin de certitude quant au financement. Sans cela, les personnes à travers l’Écosse qui ont dû endurer tant de choses ces 14 derniers mois n’auraient pas l’assurance que leurs emplois sont protégés et que leurs services publics continueront d’être financés à un niveau approprié, quoi que le virus nous réserve – c’est le strict minimum de nos attentes.

« Pour que ce sommet soit productif de quelque manière que ce soit, toutes les nations britanniques doivent travailler en collaboration. Dans ce cadre, le gouvernement britannique doit garantir un engagement significatif avec les administrations décentralisées sur la négociation et la gouvernance des accords commerciaux, et respecter les parlements décentralisés. en ne détournant pas l’argent à dépenser par les ministres britanniques. »