Mise à jour de la collection au box-office : Fukrey 3, Chandramukhi 2, The Vaccine War et plus

Bollywood a fait un retour fracassant avec des sorties plus importantes comme Pathaan, Gadar 2et Jawanet il règne à nouveau sur le Sud, ce qui ressemblait à un rêve difficile, tout cela grâce à Shah Rukh Khan et Déol ensoleillé. Et maintenant, il y a aussi des films à petit budget qui s’imposent lentement et progressivement au box-office. Cette semaine, il y a eu 3 sorties : Fucrey 3 , Chandramukhi 2et La guerre des vaccins. Voici un aperçu de la façon dont les films se sont comportés au box-office au milieu de l’énorme tempête de Jawan et Gadar 2.

Collection au box-office de Fukrey 3 Jour 4

Fucrey 3 étoileg Richa Chadha, Pulkit Samratet Pankaj Tripathi dans des rôles clés a gagné les cœurs, et il a gagné 15,18 crores dimanche. Au total, jusqu’à présent, il a collecté 43 crores nets et s’apprête à franchir la barre des 50 crores au box-office.

#Fukrey3 passe à la vitesse supérieure le jour 4 [Sun] La croissance journalière réitère le fait que la troisième tranche du #Fukrey la série a également trouvé l’acceptation Eyes 55 cr – 60 cr *week-end prolongé*, ce qui est PHENOMENAL jeu 8,82 cr, ven 7,81 cr, sam 11,67 cr, dim 15,18 pic.twitter.com/CHoxWM8FTa Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 2 octobre 2023 Chandramukhi 2 collecte au box-office Jour 4 Raghava Laurent et Kangana RanauLe film a montré une légère amélioration dès son premier dimanche et a récolté 6,24 crores dans les cinémas nationaux, et jusqu’à présent, le film a rapporté 23,89 crores au box-office.