Mise à jour de la bande-annonce de Jawan : l’aperçu d’action du film de Shah Rukh Khan sortira en salles avec Mission impossible 7 de Tom Cruise

Shah Rukh Khan est prêt à nous emmener dans une virée pleine d’adrénaline avec son prochain film Jawan. Comme si la fièvre Pathaan ne suffisait pas, SRK nous régalera avec un autre film bourré d’action avec Jawan. Depuis l’annonce du film, les fans attendent avec impatience la sortie de la bande-annonce de Jawan. Maintenant, l’attente est presque terminée. D’après un communiqué de presse publié par les créateurs du réalisateur Atlee, il est confirmé que la bande-annonce de Jawan sera jointe aux tirages de l’acteur hollywoodien Tom Cruise, septième segment de Mission Impossible, Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One.

La bande-annonce de Jawan sortira avec Mission Impossible 7

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One assistera à une grande première dans les salles indiennes le 12 juillet. Et les créateurs de Jawan ont choisi la date exacte pour sortir la bande-annonce de la vedette de Shah Rukh Khan. Selon certaines informations, des multiplexes IMAX projetteront également la bande-annonce de Jawan, aux côtés de Mission Impossible 7. Mission Impossible est sans aucun doute l’une des plus grandes franchises d’action à Hollywood, et la bande-annonce de Jawan, également un artiste d’action, qui sort à la même date, est probablement une décision intelligente des fabricants.

Shah Rukh Khan dans un double rôle pour Jawan

Si l’on en croit les rapports, Jawan mettra en vedette Shah Rukh Khan, dans un avatar jamais vu auparavant. L’affiche de premier regard de la superstar, arborant un visage bandé, maculé de sang, a à juste titre attiré beaucoup de regards des fans de SRK. De plus, Shah Rukh Khan sera vu dans un double rôle dans le film, ce qui a renforcé notre excitation. Auparavant, les fans avaient été déçus lorsque la date de sortie de Jawan avait été reportée du 2 juin au 7 septembre. Maintenant, avec la sortie de la bande-annonce le 12 juillet, ils regorgent à nouveau de grands espoirs.

Casting de Jawan

Outre Shah Rukh Khan, Jawan met également en vedette Nayanthara dans le rôle principal féminin. L’acteur de Vikram, Vijay Sethupathi, a été engagé en tant qu’antagoniste, qui est censé venir dans une confrontation dangereuse avec SRK. Les cinéphiles vivront également une séquence sous-marine palpitante à Jawan, dont une scène a été divulguée sur les réseaux sociaux mais supprimée plus tard.

Projets à venir de Shah Rukh Khan

Après Jawan, on verra Shah Rukh Khan dans Dunki du réalisateur Rajkumar Hirani. Il partagera l’espace d’écran avec Tapsee Pannu et Vicky Kaushal, aux côtés de Boman Irani et Satish Shah. On ne sait pas grand-chose de l’intrigue du film, sauf qu’il est sur le thème de l’immigration.