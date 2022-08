Mise à jour de Krrish 4 BIG : la vedette de Hrithik Roshan sera placée dans un tout nouveau monde ; voici ce à quoi les fans peuvent s’attendre [Read Report]

Krish 4 mettant en vedette Hrithik Roshan est en travaux en ce moment. Pendant longtemps, les fans de la franchise de super-héros attendaient avec impatience toute mise à jour ou développement concernant Krrish. Et enfin, les prières et les supplications des fans ont été entendues. Hrithik Roshan vedette film de super-hérosLe quatrième volet de va être épique et les créateurs alias Rakesh Roshan et l’équipe veut faire est un spectacle visuel pour les fans. Actuellement, Krrish 4 est à un stade précoce de développement.

Mise à jour passionnante sur Krrish 4 de Hrithik Roshan

Le film de Hrithik Roshan commencera là où s’est terminé le troisième volet de la franchise, Krrish 3. La troisième partie mettait en vedette Priyanka Chopra, Vivek Oberoi et Kangana Ranaut. Krrish 3 est sorti en 2013 et cela fait près d’une décennie maintenant. Par conséquent, on peut imaginer l’excitation et l’empressement à connaître les détails de Krrish 4. Ainsi, selon le dernier rapport de Pinkvilla, Krrish 4 sera dans un continuum où Krrish 3 s’est terminé. Cependant, le nouvel épisode se déroulera dans un tout nouveau monde. Oui, tu l’as bien lu. Krrish 4 aura également de nouveaux personnages et de nouveaux rebondissements passionnants.

Krish 4 grandes mises à jour

Le rapport a révélé que Rakesh Roshan travaille sur une partie importante et cruciale du scénario du film. Krrish 4 est actuellement en phase de script. Et Roshan ne veut rien négliger avec le script. Une fois le cinéaste finalisé le scénario, Krrish 4 passera à l’étape suivante qui est le casting et la logistique. C’est un film massif. Et le rapport indique que Krrish 4 comportera des séquences d’action plus intenses et jamais vues dans le film. Imaginez Hrithik exécutant les séquences d’action. Krrish 4 est une grosse mise à jour dans nouvelles de divertissement.

Hrithik Roshan pour prêter sa voix à la musique de Krrish 4 ?

Plus tôt, il a été signalé que les Roshans n’avaient pas encore commencé à travailler sur la musique de Krrish 4 car ils en sont encore aux premières étapes. C’est un fait connu que la musique des films a été très importante. Les films précédents de la franchise ont été un énorme succès parmi les masses. Rajesh Roshan avait révélé plus tôt que Hrithik Roshan prêterait sa voix à au moins une des chansons de Krrish 4.