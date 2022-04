Mise à jour de Jen Shah: le co-accusé vedette de « Real Housewives » s’est vu refuser une réduction de peine dans une affaire de fraude par télémarketing

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un coaccusé dans l’affaire du stratagème de télémarketing de Jen Shah s’est vu refuser une réduction de peine par un juge mardi.

Shah, qui joue dans « The Real Housewives of Salt Lake City », a été arrêtée en 2021 pour des accusations de fraude fédérales découlant d’allégations selon lesquelles elle aurait comploté pour commettre une fraude électronique et blanchir de l’argent dans le cadre d’une prétendue escroquerie de télémarketing ciblant les personnes âgées, les procureurs fédéraux ont déclaré .

La personnalité de Bravo fait face à plusieurs chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.

L’implication présumée de Shah remonte à 2012, et alors que la star de télé-réalité et son assistant Stuart Smith ont été frappés d’un acte d’accusation au printemps dernier, l’affaire remonte à 2019 et implique de nombreux autres co-accusés : Anthony Cheedie, Chad Allen, Shane Hanna, Cameron Brewster, Kevin Handren, Joseph Ciaccio, Joseph Minetto, Joseph Depaola, Derek Larkin, Joseph Chirico et Mattie Cirilo.

‘REAL HOUSEWIVES’ STAR JEN SHAH PARLE POURQUOI ELLE N’A PAS PRIS UN ACCORD DE PLAIDOYER DANS UNE AFFAIRE DE FRAUDE PENDANT LA RÉUNION: ‘INNOCENT’

Dans un nouveau dossier daté du mardi 19 avril, un juge a refusé à Larkin une réduction de peine. Il a été initialement condamné à 72 mois plus cinq ans de liberté surveillée.

Larkin avait cité des préoccupations médicales comme « base principale » de sa requête.

« En conséquence, la requête de l’accusé est rejetée en raison de l’absence de circonstances extraordinaires et impérieuses ainsi que du fait que les facteurs de l’article 3553 (a) ne justifient pas une réduction de sa peine », a déclaré le juge Sidney H. Stein.

Le dossier fournit également des informations générales sur la peine de Larkin. La fourchette indicative pour la condamnation de Larkin pour complot en vue de commettre une fraude électronique était de 151 à 188 mois, ce qui reflétait ses antécédents criminels. « Lors de la détermination de la peine, la Cour s’est écartée de la fourchette des lignes directrices, en tenant compte du rôle de Larkin en tant que vendeur et non en tant que responsable du complot, de ses remords et de sa jeune famille, entre autres circonstances personnelles », indique le document.

Pendant ce temps, Shah, dont le procès a été repoussé à juillet 2022, a révélé en mars lors du troisième et dernier volet du « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City » Réunion de la saison 2 pourquoi elle n’a pas accepté d’accord de plaidoyer.

« Je me bats contre ça. Je suis innocente », a-t-elle déclaré à l’animateur Andy Cohen et à ses camarades après que Cohen ait souligné le « taux de réussite » du procureur de l’État de New York.

« Et je me battrai pour chaque personne là-bas qui ne peut pas se battre pour elle-même parce qu’elle n’a pas les ressources ou les moyens, donc elle ne se bat pas. »

Shah a poursuivi : « Je me battrai parce que n°1, je suis innocent et n°2, je vais putain représenter toutes les autres personnes qui ne peuvent pas se battre et qui n’ont pas pu le faire. »

L’homme de 48 ans fait face à plusieurs chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. L’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 30 ans, tandis que l’accusation de blanchiment d’argent est passible d’un maximum de 20 ans.

Le département de police de New York a déclaré dans un communiqué en mars 2021 au moment de l’arrestation de Shah que le nombre de victimes que Shah et son « premier assistant » Smith auraient dupés se situait dans les « centaines » et a noté que la fraude présumée avait duré près d’une décennie, à partir de 2012.

Smith a depuis a plaidé coupable pour son implication dans le système de fraude présumé à l’échelle nationale.

