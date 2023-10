Mise à jour de Guillermo del Toro Frankenstein : Christoph Waltz rejoint

Lorsqu’un réalisateur reconnaît publiquement ce que sera son prochain film, quand il sera tourné et qui fait partie du casting, c’est à peu près aussi officiel que possible. Ainsi, même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce, lors d’une projection cette semaine, le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro j’ai laissé tomber toutes ces informations et plus sur Frankenstein.

Spoilers de la semaine du 16 au 20 mai

Del Toro a été parler de Frankenstein depuis des années mais ce n’est que récemment qu’il semblait de plus en plus probable qu’il y parviendrait. Les premières rumeurs disaient que l’incroyable casting d’Andrew Garfield, Oscar Isaac et Mia Goth était en pourparlers préliminaires et Del Toro vient de confirmer tout cela ainsi que l’ajout de l’oscarisé Christoph Waltz.

« Je fais Frankenstein« , a déclaré del Toro lors d’une Dépistage du collisionneur de Pacific Rim. « Nous y travaillons. Nous commençons le tournage en février, et c’est un film que j’ai envie de faire depuis 50 ans, depuis que j’ai vu le premier Frankenstein. J’ai eu une révélation, et c’est essentiellement un film qui a nécessité beaucoup de développement et beaucoup d’outils que je n’aurais pas pu faire il y a 10 ans. Maintenant, je suis assez courageux ou fou ou quelque chose du genre, et nous allons nous y attaquer. C’est Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz, Mia Goth, et nous y travaillons.

Un tournage en février semble incroyable. Cependant, avec l’acteurle syndicat toujours en grève, celle-ci pourrait finir par être repoussée. Néanmoins, pour un réalisateur comme Del Toro, s’attaquer à une propriété d’Universal Monsters n’est pas seulement un rêve devenu réalité pour lui, c’est aussi un rêve devenu réalité pour les cinéphiles.

Nous resterons à l’écoute et rendrons compte de tout ce que nous entendrons à propos de celui-ci. Mais pour l’instant, ayez hâte de voir ce casting incroyable, avec cet incroyable réalisateur, s’attaquer à cette histoire légendaire.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.