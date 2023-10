Vue immersive de Google Maps Google

Google Maps étend les fonctionnalités préexistantes et en dévoile de nouvelles, selon un rapport publié jeudi. annonce. La société a déclaré que l’intelligence artificielle permettait d’améliorer la fonctionnalité de station de recharge pour véhicules électriques de Google Maps, des recommandations plus spécifiques sur les activités à proximité et une visualisation plus approfondie. La plupart des nouvelles fonctionnalités utilisent des champs de radiance neuronale, un sous-ensemble de l’IA qui permet d’utiliser des images 2D pour construire une scène 3D. “L’IA a vraiment dynamisé notre façon de cartographier” Chris Phillips, vice-président et directeur général de la division Géo, ou géographie, de Google, a déclaré lors d’un appel avec des journalistes.

De nouvelles façons de rechercher des choses à faire Google Maps propose également de nouvelles façons aux utilisateurs de rechercher des activités à faire à proximité de chez eux. L’entreprise a remarqué à quelle fréquence les utilisateurs tapaient des expressions génériques telles que « choses à faire » dans une zone donnée, et ils recevront désormais un retour d’informations contenant des informations plus spécialisées. Au lieu d’obtenir une liste aléatoire d’activités à proximité de chez vous, Google Maps renverra une liste d’activités catégorisées et regroupées par sujet. Ainsi, a déclaré Google, si vous recherchez des choses à faire à Tokyo, vous obtiendrez des réponses telles que « anime », « fleurs de cerisier » et « expositions d’art », et vous pourrez ainsi obtenir des informations plus précises.

La fonctionnalité de recharge EV mise à jour dans Google Maps. Google