Mise à jour de Damar Hamlin: ESPN s’en tient à signaler que l’échauffement de 5 minutes, la reprise du jeu a été discuté

ESPN a confirmé mardi le reportage de Joe Buck selon lequel la NFL avait dit aux Bills et aux Bengals qu’ils avaient cinq minutes pour s’échauffer avant de reprendre le jeu après que la sécurité de Buffalo Damar Hamlin se soit effondrée sur le terrain lors du match de lundi soir à Cincinnati. Lors d’un appel avec les médias lundi soir, la NFL a nié avoir envisagé de redémarrer le match. Voici ce que nous savons :

Hamlin est dans un état critique dans un hôpital de Cincinnati après s’être effondré et avoir fait un arrêt cardiaque sur le terrain avec 5:58 restants au premier quart.

Joe Buck d’ESPN lors de l’émission: «Ils ont eu cinq minutes pour se préparer à retourner jouer. C’est le mot que nous recevons de la ligue et le mot que nous recevons du terrain, mais personne ne bouge.

Troy Vincent, vice-président exécutif des opérations de football de la NFL, a déclaré que la ligue n’avait jamais envisagé de reprendre le jeu.

ESPN, dans un communiqué, a déclaré que Buck “a rapporté ce qu’on nous a dit sur le moment”.

Passé

Hamlin, 24 ans, est tombé après avoir fait un tacle sur Tee Higgins de Cincinnati. Hamlin s’est levé et a fait quelques pas après avoir frappé avant de s’effondrer.

Alors que Hamlin s’est effondré à 20 h 55 HE, la réponse sur le terrain a été immédiate et précipitée. Le personnel médical de Bills s’est précipité sur le terrain, stabilisant sa tête et son cou. Les médecins ont immédiatement appelé une civière depuis la ligne de touche des Bengals et l’ont précipitée sur le terrain. La réponse des coéquipiers des Bills de Hamlin a également été immédiate.

Certains avaient les larmes aux yeux, et certains ont dû être consolés par leurs coéquipiers et le personnel d’entraîneurs, tandis que d’autres se sont mis à genoux pour espérer que Hamlin irait bien. Le demi de coin vedette Tre’Davious White a été immédiatement ému aux larmes lorsqu’un autre coéquipier l’a réconforté.

Le personnel médical a retiré le masque facial de Hamlin et a semblé administrer la RCR à la sécurité de deuxième année. Ils ont fait sortir une ambulance du tunnel des Bills peu de temps après.

La sécurité a été soulevée du sol dans une civière après avoir travaillé pendant 15 minutes, quittant le terrain vers 21 h 10 HE. Alors qu’il était chargé dans l’ambulance, tous ses coéquipiers avaient un regard d’un mile de long, essayant de comprendre ce qui était arrivé à Hamlin. Il a été emmené du stade Paycor au centre médical de l’Université de Cincinnati vers 21 h 25 HE.

Le match a été temporairement suspendu pendant plus de 30 minutes avant que la décision ne soit prise de reporter.

Ce qu’ils disent

Vincent a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes lundi soir qu’il “ne savait pas d’où venait ce (rapport)”.

“Franchement, il n’y avait pas de période de temps pour que les joueurs s’échauffent”, a-t-il déclaré. “Franchement, la seule chose que nous avons demandée, c’est que (l’arbitre) Shawn (Smith) communique avec les deux entraîneurs en chef pour s’assurer qu’ils ont le temps nécessaire dans le vestiaire pour discuter de ce qu’ils pensent être le mieux. Je ne sais donc pas d’où cela vient.

“Un échauffement de cinq minutes ne m’a jamais traversé l’esprit, personnellement. Et j’étais celui-là. . . qui communiquait avec le commissaire… il ne nous est jamais venu à l’esprit de parler d’échauffement pour reprendre le jeu. C’est ridicule. C’est insensible. Et ce n’est pas un endroit où nous devrions jamais être.

Buck a déclaré au New York Post que les informations sur la période d’échauffement de cinq minutes provenaient directement de l’expert en règles d’ESPN, John Parry, qui était en communication directe avec la ligue.

“Il y avait une communication constante en temps réel entre ESPN et les officiels de la ligue et du match”, a déclaré le réseau dans un communiqué. « À la suite de cela, nous avons rapporté ce qu’on nous avait dit sur le moment et avons immédiatement mis à jour les fans au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient apprises. Il s’agissait d’une situation sans précédent, qui évoluait rapidement. Toute la nuit, nous nous sommes abstenus de spéculer.

Lorsqu’il est atteint par L’athlétisme mardi et interrogé sur sa communication avec le bureau de la ligue après que Hamlin soit tombé sur le terrain, Parry n’a pas voulu commenter.

“Aujourd’hui, il s’agit du joueur, Damar Hamlin”, a-t-il déclaré.

(Photo : Kirk Irwin/Getty Images)