Mise à jour de Cody Fisher: 2 hommes arrêtés pour le «meurtre» d’un footballeur poignardé à mort sur la piste de danse du club de Birmingham

DEUX hommes soupçonnés du meurtre de Cody Fisher, qui a été poignardé à mort dans un club de Birmingham, ont été arrêtés.

Un homme de 22 ans a été détenu à une adresse du centre-ville de Birmingham juste après minuit tandis qu’un deuxième homme, 21 ans, a été arrêté à Londres.

Cody Fisher a été poignardé à mort dans une boîte de nuit à Birmingham Crédit : PA

Les flics ont arrêté deux hommes en lien avec sa mort Crédit : Getty

Le footballeur Cody, 23 ans, a été mortellement poignardé sur la piste de danse de la discothèque Crane à Birmingham devant des fêtards hurlants le lendemain de Noël.

Les proches qui lui rendent hommage l’ont décrit comme «l’âme la plus pure», «merveilleuse» et «meilleure amie».

La police des West Midlands a déclaré dans un communiqué: “Nous avons arrêté deux hommes soupçonnés du meurtre du footballeur Cody Fisher, qui a été poignardé à mort dans une boîte de nuit à Birmingham le lendemain de Noël.

“Un homme de 22 ans a été détenu à une adresse du centre-ville de Birmingham juste après minuit, tandis qu’un deuxième homme de 21 ans a été arrêté à Londres.

“Ils seront interrogés sur le soupçon du meurtre de Cody, qui a été poignardé sur la piste de danse de la discothèque Crane sur Adderley Street juste avant minuit le lendemain de Noël.

“Il est mort sur les lieux.”

Bien que les services d’urgence se soient battus pour sauver Cody, il a été déclaré mort environ une demi-heure après l’appel des flics sur les lieux.

Les agents ont ajouté qu’ils étaient “vraiment satisfaits” de la réponse du public à leur enquête sur la mort de Cody.

L’inspecteur-détective en chef Ian Ingram, de la police des West Midlands, a déclaré: “Nous progressons bien dans notre enquête et construisons une meilleure image de ce qui s’est passé.

“Nous avons été très satisfaits de la réponse du public et nous avons déjà envoyé un certain nombre de témoignages et d’images, ce qui nous aidera dans notre enquête.

“Il est vital que nous entendions tous ceux qui ont vu une partie de ce qui s’est passé cette nuit-là – aussi insignifiant qu’ils pensent que cela puisse être.

“La famille et les amis de Cody sont dévastés par ce qui s’est passé, et nous continuerons à travailler pour leur apporter des réponses.”

Amis et famille ont rendu hommage au footballeur après sa mort tragique.

Jess, petite amie en deuil, a écrit en ligne: “Mon pauvre bébé. Je suis vraiment désolée que cela vous soit arrivé.

“Tout mon monde, l’amour de ma vie, mon meilleur ami m’a été enlevé.

“Je ne sais pas comment je vais faire la vie sans toi Code. Il y a tellement de choses que nous n’aurons jamais la chance de faire maintenant.

“Cela ne semble pas réel. Je t’aime pour toujours Cody Fisher.”

La famille de Cody a déclaré hier soir: “Ils nous ont brisé le cœur, j’ai perdu mon meilleur ami.

“Ma famille et moi demandons intimité et respect en cette période déchirante.”