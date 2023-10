Mise à jour de Charlotte Sena : Craig Ross Jr devant le tribunal alors que de nouvelles accusations sont attendues

La police d’État a émis une alerte Amber le lendemain car « il était tout à fait possible qu’un enlèvement ait eu lieu », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Mazzone lors d’une conférence de presse antérieure. Environ 400 personnes ont participé à la recherche de Charlotte, dont des gardes forestiers, des policiers et des pompiers.

« Nous voulons simplement qu’elle revienne saine et sauve, comme n’importe quel parent le ferait », a déclaré la famille dans un communiqué plus tôt lundi. « Aucun pourboire n’est trop petit, veuillez appeler si vous savez quelque chose. »

Lorsqu’elle n’est pas revenue dans les 15 minutes suivantes, les parents de la petite fille et d’autres campeurs présents sur les lieux ont commencé à la chercher dans les bois. Vers 18h45, le vélo de Charlotte a été retrouvé abandonné près de la boucle A, et à peine deux minutes plus tard, sa mère a appelé le 911 pour signaler sa disparition.