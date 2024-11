Mise à jour de Channing Tatum et Zoe Kravitz : un initié révèle où en est le couple et s’ils apparaîtront toujours ensemble dans un nouveau film | Channing Tatum, Zoé Kravitz | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

De nouveaux détails apparaissent sur Channing Tatum et Zoé KravitzC’est la rupture.

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que le couple A-list avait annulé leurs fiançailles après trois ans de vie commune. Une source s’est révélée exactement au moment où la scission a eu lieu.

Maintenant, un initié a révélé où Channing et Zoé stand et si la rupture était à l’amiable. Ils ont également fait allusion à la cause de leur séparation et à leur éventuelle apparition dans le nouveau film dans lequel ils devraient tous deux jouer.

Continuez à lire pour en savoir plus…

« La rupture est à l’amiable. Ils ont réalisé qu’ils se trouvaient à différentes étapes de la vie », a déclaré une source. Personnes. Ils ont poursuivi en notant que «Channing passe beaucoup de temps à Los Angeles à cause de sa fille, mais Zoé préfère New York »

Malgré leur séparation, les acteurs ne comptent pas abandonner leur nouveau film Gang Alpha.

« Ils continueront à travailler ensemble et sont enthousiasmés par un nouveau projet. Ils aiment tous les deux filmer et créer. Channing a beaucoup de respect pour ZoéC’est la concentration et la passion », ont-ils déclaré.

Channing effectivement référencé Zoé sur les réseaux sociaux peu de temps avant que nous apprenions leur séparation.