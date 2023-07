La mère d’une adolescente kidnappée et assassinée en Alabama s’exprime après avoir aidé à la recherche de Carlee Russell

La mère de l’adolescente assassinée Aniah Blanchard a envoyé un message terrible à la suite d’une enquête exhaustive menée par les autorités de l’Alabama sur les circonstances mystérieuses dans lesquelles Carlee Russell aurait disparu.

La disparition de Mme Russell a déconcerté les forces de l’ordre et le public après que le véhicule de la jeune femme de 25 ans a été retrouvé sur le tronçon d’une autoroute à la suite d’un appel au 911 qu’elle a fait pour signaler un bambin bloqué. Mme Russell est inexplicablement réapparue au domicile de ses parents à Hoover 49 heures plus tard, affirmant qu’elle avait été kidnappée et avait à peine réussi à échapper à ses ravisseurs.

La police de Hoover et le FBI mènent l’enquête, les détectives notant qu’aucune preuve d’un bambin marchant le long de l’autoroute n’a été trouvée. Les recherches en ligne de Mme Russell avant sa disparition – y compris le film de 2008 Pris, Les alertes Amber et « comment retirer de l’argent d’un registre sans se faire prendre » – ont également mis en doute ses affirmations, a déclaré la police lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine.

Les circonstances dans lesquelles l’enlèvement présumé s’est déroulé ont initialement suscité des spéculations selon lesquelles une nouvelle ruse impliquant des enfants était utilisée par les ravisseurs pour attirer les victimes, mais les autorités ont souligné qu’il n’y avait actuellement aucune preuve d’une telle menace. Angela Harris, qui a créé une organisation à but non lucratif pour promouvoir l’éducation à la sécurité après le meurtre de sa fille Aniah, âgée de 19 ans, en 2019, a aidé à la recherche de Mme Russell et a maintenant appelé le public à rester patient – ​​et prudent – ​​alors qu’une enquête est en cours.