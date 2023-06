Mise à jour de Bombshell en tant que «pire tueur en série d’Australie» AUTORISÉE du meurtre de ses 4 bébés et la véritable cause du décès révélée

La mère a été condamnée sur la base de preuves largement circonstancielles en Australie, en 2003. Vous trouverez ci-dessous des extraits des journaux de Folbigg montrant sa grammaire originale et son orthographe non corrigée :

3 juin (année incertaine)

« C’était le jour de la naissance de Patrick Allan David Folbigg. J’avais des sentiments mitigés ce jour-là. Que j’allais faire face ou non en tant que mère ou que j’allais être stressée comme je l’ai fait la dernière fois. Je regrette souvent Calab et Patrick, uniquement parce que ta vie change tellement. »

18 juin 1996 (Après la mort de ses trois premiers enfants)

« Je suis prêt cette fois. Et je sais que j’aurai de l’aide et du soutien cette fois. Quand je pense que je vais perdre le contrôle comme la dernière fois, je confierai simplement le bébé à quelqu’un d’autre… J’ai appris ma leçon cette fois. »

22 juin 1996

« J’ai regardé un film aujourd’hui sur la schizophrénie, je me demande si j’en ai une légère malédiction… dans mon humeur la plus dangereuse, je ne suis pas agréable d’être là et je veux toujours être n’importe où, mais là où je suis. Tant qu’il y a de la musique & des hommes à qui frimer. »

21 juillet 1996

« Un peu déprimé maintenant. Probablement parce qu’il faudra encore quelques mois avant que je ne sois enceinte. Je suis presque sûr que je ne suis pas maintenant, que j’ai eu ou que j’ai ce que je pense être des règles – Dieu, je l’espère, sinon ces comprimés causeront des lésions cérébrales. Ce ne serait probablement que des desserts pour moi ! Je mérite vraiment tout ce que la vie me réserve, donc ma philosophie est quoi qu’il arrive, arrive et c’est comme ça que ça doit être. »

14 octobre 1996

« Le truc des enfants n’arrive toujours pas. Je pense oublier l’idée. La nature, le destin et l’homme à l’étage ont décidé que je n’avais pas de 4e chance. Et à juste titre, je suppose. J’aimerais faire toutes mes erreurs et mes pensées terribles être corrigé et signifier quelque chose cependant. De plus, je suis prêt à continuer mon temps en famille maintenant. Évidemment, je suis la fille de mon père.

4 décembre 1996 (Quand elle était enceinte de Laura)

« Je suis prête cette fois… si j’ai un bébé collant, alors tant pis. Une sieste pour chat tant pis. Ce sera à ce moment-là que je demanderai de l’aide et que je dormirai chaque fois que je le pourrai. Pour me garder d’une humeur décente. Mais j’ai déjà décidé que si je ressens trop de jalousie ou de colère, je quitterai Craig et bébé, plutôt que de répondre comme avant… Je sais maintenant que la lutte contre les volontés et la privation de sommeil en étaient les causes la dernière fois.

1er janvier 1997

« Encore une année passée et quelle année à venir.

« J’ai un bébé en route, ce qui signifie un sacrifice personnel majeur pour nous deux, mais je suis confiant que tout se passe bien.

« Cette fois je vais appeler à l’aide, cette fois je n’essaierai plus de tout faire moi-même.

« Je sais que c’était ma principale raison de tout mon stress avant et le stress m’a fait faire des choses terribles… »

4 février 1997

« Je ne peux toujours pas dormir. J’ai l’air de penser à Patrick, Sarah et Calab. Je me demande sérieusement si je suis stupide ou si je fais la bonne chose en ayant ce bébé.

« Ma culpabilité d’être responsable d’eux tous me hante, ma peur que cela se reproduise me hante. Qu’est-ce qui me fera le plus peur quand je serai seule avec bébé ? Comment surmonter ça ? Vaincre ça ? »

28 avril 1997

« Je pense que ce bébé mérite tout ce que je peux lui donner. Considérant que je n’ai vraiment rien donné aux autres. Je pense que même mes sentiments envers celui-ci sont déjà une honte plus profonde, mais c’est comme ça. Je pense que c’est parce que j’ai 30 ans maintenant et que je suis prêt pour élever un enfant. De toute évidence, je n’étais pas du tout prêt avant.

6 juillet 1997

« J’espère que me préparer signifiera la fin de mes humeurs sombres, ou au moins la capacité de le voir venir et de dire à ou à quelqu’un hé, je suis submergé ici, aidez-moi. Ce sera la clé de la survie de ce bébé. Ce sera sûrement le cas. »

25 août 1997 (La première entrée du journal après la naissance de Laura)

« Des sentiments effrayants, j’ai réalisé que je l’aimais vraiment et que je me suis lié d’amitié avec elle…

« l’instinct maternel, c’est comme ça qu’ils l’appellent. Je sais maintenant que je n’ai jamais eu ça avec les autres. Le moniteur est une bonne idée. Rien ne peut arriver sans que le moniteur le sache & puisque je ne suis pas assez gamer pour ne pas le brancher, parce qu’ils Je veux savoir pourquoi je ne l’ai pas fait, tout ira bien cette fois. »

20 septembre 1997

« Dormir, qui en a besoin. Oui, je deviens un peu irritable maintenant. C’est ma punition pour que les autres soient continuellement réveillés parce que cette fois nous savons que nous avons un enfant avec un trouble du sommeil.

« Je deviens très stressé, parce que je ne peux pas compter sur Craig pour une aide ou un soutien réel. Comment ose-t-il se plaindre du manque de sommeil – qu’est-ce qu’il sait. Pense qu’il devra dormir dans l’autre pièce. Juste pour qu’il ne soit pas dérangé – p *** k égoïste. Eh bien maintenant je sais où j’en suis. Craig refuse d’aider et n’a en aucun cas tenté de le faire. Il veut juste que je supporte tout le stress, alors il peut continuer à vendre ses voitures et gagner de l’argent. »