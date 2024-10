Mise à jour dans les coulisses sur la pause de CM Punk à la WWE et les plans pour son retour, WWE Raw Hour 3 au Canada, plus

– Alors que WWE Raw passe à deux heures au cours des prochains mois pour terminer les dates restantes avec USA Network avant le passage à Netflix en janvier 2025, la troisième heure habituellement prévue pour l’émission sur Sportsnet au Canada a diffusé le post de Raw Talk. -show pour remplir le temps vide supplémentaire.

– Le regard entre CM Punk et Seth « Freakin’ » Rollins après que CM Punk ait semblé annoncer une pause de la WWE lors de l’épisode 10/7 de WWE Raw lundi soir à St. Louis, MO. aurait été un signe des choses à venir lorsque « Le meilleur du monde » fera son retour dans l’entreprise. Rollins a taquiné cela au début de son propre segment promotionnel dans la série, remerciant Punk pour sa performance dans Hell In A Cell à WWE Bad Blood 2024 avant de lui dire d’aller mieux bientôt et de revenir pour qu’il puisse lui botter le cul.

– La WWE s’est associée à la Croix-Rouge pour demander à l’Univers de la WWE de faire des dons pour soutenir les victimes touchées par l’ouragan Hélène. Vous trouverez ci-dessous le package vidéo diffusé lors du 10/5 Raw pour promouvoir cet effort caritatif.

