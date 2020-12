Les utilisateurs des séries OnePlus 7 et One Plus 7T attendent toujours d’obtenir la mise à jour Android 11 sur leurs smartphones. Désormais, une annonce de OnePlus sur les forums communautaires de l’entreprise indique que la mise à jour Android 11 pour les séries OnePlus 7 et OnePlus 7T sera retardée, contrairement à un calendrier de fuite antérieur qui indiquait une date de décembre pour la mise à jour Android 11 des séries OnePlus 7 et OnePlus 7T. OnePlus affirme que le retard dans la mise à jour des smartphones de l’année dernière est dû à un problème de décryptage des données sous Android 11.

Selon OnePlus, le retard dans la mise à jour logicielle est dû à un problème de décryptage des données sur les smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7T sous Android 11. La société dit qu’elle a travaillé avec Qualcomm, le fournisseur de puces sur OnePlus 7 et OnePlus Smartphones 7T pour trouver une solution, qui devrait être satisfaite cette semaine. Si les deux sociétés parviennent à trouver une solution dès cette semaine, une bêta fermée aura lieu ce mois-ci avec une bêta ouverte prévue pour l’avenir. Bien que l’annonce du retard soit spécifique à la version Hydrogen OS (chinoise) du logiciel OnePlus, le problème affecte également les appareils qui utilisent Oxygen OS, car les deux utilisent une base de code partagée.

Un rapport d’Android Police indique qu’il est presque certain qu’un retard dans Hydrogen OS signifie également un retard pour Oxygen OS, la publication a contacté OnePlus pour confirmer si tel est le cas.

OnePlus est considéré à la traîne en ce qui concerne la livraison de mises à jour Android pour ses anciens smartphones. Par rapport à l’année dernière, les OnePlus 6 et OnePlus 6T ont initialement été mis à jour Android 10 en novembre. Malgré le lancement de la mise à jour Android 10 avec des problèmes, la société a finalement déployé Android 10 pour les smartphones OnePlus 6 et OnePlus 6T en décembre de l’année dernière. Cela signifie déjà que les smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7T sont en retard. Cependant, en ce qui concerne sa série OnePlus 8, OnePlus a été l’une des premières marques à pousser Android 11. Le OnePlus 8T, en revanche, a été lancé avec Android 11 prêt à l’emploi.