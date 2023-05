Mise à jour d’Abby Choi – L’ADN trouvé dans la voiture du suspect confirmé comme étant le modèle assassiné alors que l’ex-mari Alex Kwong comparaît devant le tribunal

L’ADN du mannequin ASSASSINÉ Abby Choi a été retrouvé dans la voiture tachée de sang de son ancien beau-frère, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Le meurtre et le démembrement inquiétants de la mère de Hong Kong âgée de 28 ans qui a laissé sa tête dans une marmite et ses jambes dans un réfrigérateur a choqué le monde fin février.

Abby Choi – le mannequin de 28 ans qui a été retrouvé brutalement tué en février Crédit : @xxabbyc / instagram

La maison des horreurs de Hong Kong où les restes partiels de Choi ont été retrouvés Crédit : EPA

Des experts médico-légaux passent au peigne fin les ordures à la recherche d’autres parties démembrées du modèle tué Crédit : EPA

Six ont été inculpés en lien avec le meurtre horrible d’Abby et tous ont comparu devant le tribunal aujourd’hui.

L’ancien conjoint d’Abby et père de deux de ses enfants Alex Kwong Kong-chi, 28 ans, son père Kwong Kau, 65 ans, et son frère aîné Anthony Kwong Kong-kit, 32 ans, sont tous derrière les barreaux pour meurtre conjoint.

La mère de Kwong, Jenny Li Sui-heung, 63 ans, a également été accusée d’avoir perverti le cours de la justice et s’est vu refuser la mise en liberté sous caution, rapporte le South China Morning Post.

Deux autres sont accusés d’avoir participé à l’évasion d’Alex Kwong.

Le parquet a confirmé que tous les suspects liés au meurtre avaient été arrêtés.

La mère de quatre enfants a été portée disparue pour la première fois le 22 février, n’ayant pas été vue depuis la veille.

La police a fait la macabre découverte de la dépouille partielle de Choi deux jours plus tard dans un appartement de Hong Kong loué par son ancien beau-père.

Des parties du corps, y compris des jambes trouvées dans un réfrigérateur et une tête trouvée dans une marmite, ont été retrouvées les jours suivants dans ce que les flics ont décrit comme une maison aménagée en boucherie.

Alors que l’enquête sur sa mort horrible se poursuivait, un véhicule de sept places éclaboussé de sang, selon lequel la police pense qu’Abby a été attaquée, a été photographié en train d’être remorqué loin des lieux.

Aujourd’hui, le tribunal a appris que les taches de sang trouvées dans la voiture du frère de Kwong appartenaient au modèle, ainsi que le crâne humain et les jambes trouvés dans la maison du village de Tai Po.

Les procureurs ont également demandé plus de temps pour enquêter de manière approfondie sur plus de 30 objets, dont des scies électriques et des couteaux, trouvés au domicile des horreurs.

L’accusé comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 31 juillet.

Le mannequin à succès comptait plus de 80 000 abonnés sur Instagram, se mêlait régulièrement à des célébrités et avait fait la couverture d’un magazine à Monaco une semaine seulement avant sa mort.

Abby avait épousé son partenaire, Alex Kwong quand elle avait 18 ans en 2012 mais ils ont divorcé plusieurs années après. Pourtant, il est rapporté qu’elle soutenait toujours financièrement son ex-mari et ses parents.

Les autorités pensent qu’elle a eu des différends financiers avec son ex-mari et sa famille au sujet d’une propriété d’un coût de 10,7 millions de livres sterling qu’elle avait prévu de vendre.

Le surintendant Alan Chung a déclaré en février: « La police a également découvert que l’appartement avait été méticuleusement arrangé par des tueurs de sang-froid.

« Des outils utilisés pour démembrer des corps humains ont été trouvés dans l’appartement, notamment des hachoirs à viande, des tronçonneuses, de longs imperméables, des gants et des masques. »

La police a rapidement arrêté l’ex-épouse d’Abby alors qu’il tentait de fuir la ville sur un hors-bord quelques jours après la découverte de sa dépouille.

Il a été pris au piège avec environ 50 000 £ sur lui ainsi que plusieurs montres de luxe d’une valeur de plus de 400 000 £, a rapporté CNA.

Des images le montraient transporté à l’hôpital avec un sac sur la tête après s’être plaint de ne pas se sentir bien.

Fin avril, le partenaire dévasté de Choi a déclaré qu’il continuerait à s’occuper de ses quatre enfants et qu’il était reconnaissant du temps qu’il avait pu passer avec elle.

Tam Chuk Kwan a déclaré aux médias locaux qu’Abby était une « personne généreuse et bonne qui a toujours voulu aider les autres ».

Choi venait juste de figurer sur une couverture de magazine et aurait financé son ex-mari sa famille Crédit : Instagram

Choi avec Tam Chuk Kwan qui s’occupe de ses enfants après son meurtre 1 crédit

Alex Kwong est transporté à l’hôpital après avoir affirmé ne pas se sentir bien après son arrestation Crédit : Mingpao News