L’équipe de football de l’Oklahoma aura une semaine de congé avant le match de championnat des Big 12 après tout.

Le match des Sooners en Virginie-Occidentale prévu ce samedi et déjà reporté une fois il y a deux semaines en raison de problèmes de COVID-19 à la fin de OU a été annulé après que les Mountaineers ont arrêté les opérations de football pendant sept jours en raison du virus.

Jeudi également, le Big 12 a annoncé que le match Texas-Kansas prévu samedi à Lawrence, au Kansas, avait été annulé. C’est la deuxième fois que ce jeu est annulé. Le problème d’un arrêt du COVID-19 au Texas.

La 12e OU jouera la 11e Iowa State pour le titre Big 12 le 19 décembre au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. Ce match débutera à midi HE.

Les jumelages des séries éliminatoires de football universitaire et toutes les invitations inopinées au bowling auront lieu le 20 décembre.

Le Boston College se retire du bol

Les joueurs du Boston College ont décidé de ne pas jouer dans un match de bowling cette saison malgré le bilan de 6-5 des Eagles et un départ réussi sous l’entraîneur de première année Jeff Hafley, a déclaré l’école jeudi.

Mettre l’accent sur le port de masque et la distanciation sociale a aidé le programme à n’avoir qu’un seul test positif pour le COVID-19 depuis son retour sur le campus en juin et à être l’une des trois équipes de l’ACC à terminer leur programme de saison régulière avant ce samedi.

«Nos étudiants-athlètes ont tellement sacrifié depuis juin pour même rendre cette saison possible pour la Colombie-Britannique et nos partisans et il est maintenant temps pour eux de se concentrer à terminer le semestre en force et à rentrer chez eux pour passer du temps avec leur famille et leurs proches, », A déclaré le directeur de l’athlétisme Pat Kraft.

Hafley a déclaré: «Je ne peux pas remercier assez nos joueurs pour le sacrifice et l’engagement qu’ils ont manifesté les uns envers les autres, envers notre équipe et envers notre communauté.

« Les gens ne comprennent peut-être pas à quel point cette saison a été éprouvante et notre équipe a besoin et mérite une pause prolongée pour recharger leur esprit et leur corps. »

Le Boston College est le premier programme à se retirer publiquement du jeu de boules pendant un an où les séries éliminatoires seront radicalement modifiées par la pandémie. Le nombre de matchs de bowling est déjà passé de 43 à 33 et pourrait encore diminuer avant la fin de la saison régulière le 19 décembre.

Les matchs de bowling qui sont joués ne comporteront probablement aucun des banquets et des festivités traditionnels qui se déroulent généralement dans la semaine précédant le coup d’envoi. Au lieu de cela, les équipes sont censées traiter les matchs de bowling comme un road trip normal, arrivant aussi tard que la nuit avant le match et repartant après le coup de sifflet final.

Les demi-finales des éliminatoires de football universitaire sont prévues pour le 1er janvier et le match de championnat national aura lieu le lundi 11 janvier.

Le LSU a imposé une interdiction de bol d’un an mercredi pour la saison 2020-2021 dans le cadre des sanctions suggérées par le programme pour violations de la NCAA sous l’ancien entraîneur Les Miles et l’entraîneur actuel Ed Orgeron.

Baylor ferme un centre de football

Baylor, qui devrait jouer samedi dans l’État de l’Oklahoma à domicile, a annoncé jeudi la fermeture de ses activités de football.

« Pour le moment et dans l’intérêt de nos étudiants-athlètes, entraîneurs et membres du personnel, nous avons temporairement fermé nos installations de football et prenons toutes les précautions possibles », a déclaré AD Mack Rhoades dans un communiqué.

Il a ajouté que le « focus » de l’école était de continuer à jouer.

Washington suspend à nouveau les activités de l’équipe

Washington ne mènera pas d’activités d’équipe pour la deuxième journée consécutive en raison de tests COVID-19 positifs dans le programme, créant une incertitude autour du match des Huskies samedi avec son rival Oregon pour décider de la division Pac-12 North.

Si vous parvenez à procéder comme prévu, ce sera un match gagnant-gagnant: Washington a une fiche de 3-1 et l’Oregon est de 3-2 en conférence. Le résultat face à face servirait de bris d’égalité et enverrait le vainqueur au match de championnat de la ligue contre le vainqueur de la division sud, qui sera l’un des sud de la Californie ou du Colorado.

S’ils ne pouvaient pas jouer, les Huskies gagneraient la division en raison du pourcentage de victoires le plus élevé.

Un autre scénario pourrait se dérouler avant samedi. Si le Pac-12 ne pouvait pas jouer plus de trois des six matchs de championnat prévus pour le week-end, la ligue retirerait les deux divisions et opposerait les deux meilleures équipes au total dans le match pour le titre de conférence.

Texas Tech ferme ses installations

L’équipe de football de Texas Tech a réussi à jouer tout son calendrier 2020 sans qu’un match soit reporté ou annulé. Mais l’entraîneur de Tech Matt Wells a raté la finale de la semaine dernière, et maintenant une autre vague de cas de COVID-19 a incité Tech à fermer le centre d’entraînement de football pour les prochains jours.

Tech a annoncé jeudi qu’en plus de Wells, huit autres membres de son personnel d’entraîneurs, d’autres membres du personnel de soutien qui utilisent le centre d’entraînement de football et un joueur ont été testés positifs au COVID-19 au cours des sept derniers jours.

Tous étaient considérés comme des cas actifs jeudi. La saison régulière des Red Raiders est terminée, mais même à 4-6, ils seraient éligibles pour un jeu de bol selon les nouvelles règles mises en place pour les problèmes de COVID-19.