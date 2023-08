Mise à jour COVID-19 : dernières nouvelles de l’OMS sur la nouvelle variante

L’Organisation mondiale de la santé a classé mercredi la souche de coronavirus EG.5 circulant aux États-Unis et en Chine comme une « variante d’intérêt », mais a déclaré qu’elle ne semblait pas plus menacer la santé publique que d’autres variantes.

La variante à propagation rapide, la plus répandue aux États-Unis avec environ 17% des cas, a été à l’origine de la hausse du virus à travers le pays et a également été détectée en Chine, en Corée du Sud, au Japon et au Canada, entre autres. des pays.

« Collectivement, les preuves disponibles ne suggèrent pas que l’EG.5 présente des risques supplémentaires pour la santé publique par rapport aux autres lignées descendantes d’Omicron actuellement en circulation », a déclaré l’OMS dans une évaluation des risques.

Une évaluation plus complète du risque posé par EG.5 était nécessaire, a-t-il ajouté.

Le COVID-19 a tué plus de 6,9 ​​millions de personnes dans le monde, avec plus de 768 millions de cas confirmés depuis l’apparition du virus. L’OMS a déclaré l’épidémie une pandémie en mars 2020 et a mis fin à l’état d’urgence mondial pour le COVID-19 en mai de cette année.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a déclaré que l’EG.5 avait une transmissibilité accrue mais n’était pas plus sévère que les autres variantes d’Omicron.

« Nous ne détectons pas de changement de gravité d’EG.5 par rapport aux autres sous-lignées d’Omicron qui sont en circulation depuis fin 2021 », a-t-elle déclaré.

Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déploré que de nombreux pays ne communiquent pas de données sur le COVID-19 à l’OMS.

Il a déclaré que seulement 11% avaient signalé des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs liées au virus.

En réponse, l’OMS a publié un ensemble de recommandations permanentes pour le COVID, dans lesquelles elle a exhorté les pays à continuer de communiquer des données sur le COVID, en particulier des données sur la mortalité, des données sur la morbidité, et de continuer à proposer la vaccination.

Van Kerkhove a déclaré que l’absence de données de nombreux pays entravait les efforts de lutte contre le virus.

« Il y a environ un an, nous étions dans une bien meilleure situation pour anticiper ou agir ou être plus agiles », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, le retard dans notre capacité à le faire augmente. Et notre capacité à le faire diminue. »



(Reportage de Leroy Leo à Bangalore et Gabrielle Tétrault-Farber à Genève; Montage par Toby Chopra et Angus MacSwan)