Mise à jour Covid-19 : 886 nouveaux cas, six décès

Les cas de Covid-19 ont augmenté la semaine dernière, alors qu’une nouvelle sous-variante hautement transmissible XEC arrive en Nouvelle-Zélande.

Il y a eu 886 nouveaux cas de Covid-19 signalés en Nouvelle-Zélande au cours de la semaine précédant dimanche, et six autres décès attribués au virus.

Il y avait 89 personnes hospitalisées avec le virus.

Le derniers chiffres de Health NZ survenir alors qu’une nouvelle sous-variante hautement transmissible arrive en Nouvelle-Zélande.

La semaine dernière, les premiers cas de XEC ont été signalés dans le pays. Cette variété est un mélange de deux sous-variantes Omicron précédentes. Une variante recombinante est créée lorsqu’une personne est infectée par deux souches d’un virus qui se reproduisent ensuite, donnant naissance à une souche différente.

Il a été signalé dans environ 30 autres pays, dont l’Australie.

ESR a détecté un certain nombre de cas de la nouvelle souche dans des échantillons cliniques.

Le professeur Paul Griffin de l’Université du Queensland a déclaré Point de contrôle XEC semblait être plus contagieux que les autres sous-variantes.

« Dans de nombreuses régions du monde, on prévoit qu’il deviendra dominant, peut-être même d’ici le milieu de ce mois. »

Griffin a ajouté que les personnes nécessaires pour maintenir un certain niveau de préparation et des stratégies d’atténuation.

« Pour le moment, je pense que l’un de nos plus grands défis est en fait la complaisance.

« Le fait que nous ayons une nouvelle sous-variante qui semble plus contagieuse qu’elle ne l’emporte dans de nombreuses régions du monde devrait nous rappeler que nous devons maintenir certaines de ces stratégies de base comme la vaccination, les antiviraux et des mesures simples pour réduire être infecté et poursuivre la transmission.

La semaine dernière, Te Whatu Ora a signalé 1 174 nouveaux cas et cinq autres décès.