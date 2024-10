Mise à jour concernant les plans de la WWE pour l’événement principal Bad Blood PLE 2024

Il a été rapporté la semaine dernière que l’idée de travail était que Cody Rhodes et Roman Reigns contre The Bloodline participent à l’événement principal du WWE Bad Blood PLE 2024. Dans une mise à jour, PWInsider.com, les plans de Bad Blood ont été verrouillés et le match de tag clôturera la série tandis que le match Hell in a Cell donnera probablement le coup d’envoi.

Selon Cory de PW Nexus, c’est actuellement l’ordre des matchs prévu pour Bad Blood…

• CM Punk contre Drew McIntyre

• Bayley contre Nia Jax

• Damian Priest contre Finn Balor

• Liv Morgan contre Rhea Ripley

• Roman Reigns et Cody Rhodes contre The Bloodline

Reigns et Cody sont présentés devant le magasin de marchandises Bad Blood de la WWE à Atlanta. En apparaissant sur Le spectacle de Pat McAfee cette semaine, Cody a annoncé qu’un package vidéo ou une vignette serait diffusé et qu’il aurait « importantes implications de titre pour Crown Jewel. »

PWInsider rapporte également que plusieurs légendes seront présentes pour les festivités du week-end de Bad Blood, notamment The Steiners, Diamond Dallas Page, Tully Blanchard, Arn Anderson, Madusa et Jacqueline Moore. On ne sait pas si l’un de ces noms apparaîtra réellement devant la caméra pour le PLE.