Mise à jour CHOQUANTE d’Anupamaa : Ankush-Barkha va jeter Anuj et Anupama paralysés hors de la maison de Kapadia

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi insulte Anu et laisse Anuj en colère. Il dit à Anupama qu’elle n’ira jamais à la maison du Shah. Samar décide de rester avec Anupama dans la maison Kapadia. Anupama appelle dans la maison du Shah et invite tout le monde à célébrer Rakshabandhan. Kinjal et Kavya se préparent à venir à la maison Kapadia. Pakhi est excité d’aller à la maison Kapadia, mais Vanraj l’arrête.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Kinjal, Kavya, Bapuji et mamaji arrivent à la maison Kapadia pour célébrer le festival. Anupama est heureuse de les voir. Mais en voyant Pakhi, elle perd son calme en se rappelant comment sa fille l’a insultée. Anupama réprimande Pakhi et la nargue pour les maudire. Anupama permet à Pakhi d’entrer dans la maison Kapadia mais ne lui pardonne pas.

Regardez les promos –

D’autre part, Anupama dit à Pakhi que les portes de sa maison seront toujours ouvertes pour sa petite fille mais qu’elle n’oubliera jamais ce qu’elle lui a dit. Pendant ce temps, Vanraj se met en colère alors que tout le monde le laisse seul dans la maison du Shah et va célébrer le festival avec Anupama et Anuj. Vanraj reproche à Anupama et Anuj d’avoir ruiné leur bonheur. Après avoir célébré Rakhi chez Kapadia, tout le monde revient à la maison du Shah. Vanraj commence à les narguer et en voyant son comportement, tout le monde est choqué. Pendant ce temps, Ankush et Barkha profiteront de la maladie d’Anuj. Anuj était au courant de la faillite de Barkha et Ankush, mais Anu ne connaît pas leur vérité. Les deux profiteront de la situation et jetteront Anuj-Anupama hors du tuyau Kapadia. Que va-t-il se passer ensuite?