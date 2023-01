Mise à jour CELI 2023 : ce que vous devez savoir

La dernière augmentation du plafond de cotisation au CELI du gouvernement fédéral est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’agit de la plus importante augmentation de plafond mise en œuvre depuis 2015.

Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) peuvent contenir des liquidités comme un compte d’épargne ordinaire pour gagner des intérêts ou détenir des investissements tels que des actions, des FNB, des fonds communs de placement, etc. Tous les bénéfices réalisés dans un compte CELI ne sont pas assujettis à l’impôt. Cependant, il y a des limites au montant que vous pouvez cotiser à un compte CELI.

Ci-dessous, j’expliquerai comment la plus récente augmentation du plafond de cotisation au CELI du gouvernement vous affecte et comment en tirer le meilleur parti.

Combien pouvez-vous cotiser à un CELI en 2023?

En 2009, le gouvernement fédéral a lancé le programme CELI pour inciter les Canadiens à épargner et à investir plus d’argent. Aujourd’hui, les comptes CELI sont l’un des comptes bancaires les plus populaires offerts par les institutions financières.

Chaque année depuis 2009, le gouvernement a régulièrement augmenté les droits de cotisation pour les comptes CELI, permettant aux Canadiens d’économiser plus d’argent au fil du temps.

En 2023, les Canadiens admissibles peuvent cotiser jusqu’à 6 500 $ de plus à leur CELI.

Quel est le total des droits de cotisation au CELI pour 2023 ?

Avec l’augmentation du plafond du CELI de 6 500 $ cette année, vos droits de cotisation totaux pour 2023 sont de 88 000 $ si vous êtes admissible au CELI chaque année depuis sa création en 2009.

Pour cotiser à un CELI, vous devez :

Avoir un NAS valide; Avoir au moins 18 ans ; et Être résident pour cotiser au CELI.

À titre d’exemple simple, si vous avez eu 18 ans en 2023, que vous avez un numéro d’assurance sociale valide et que vous êtes un résident du Canada, vos droits de cotisation commenceraient cette année-là et s’élèveraient donc à 6 500 $.

Si vous avez eu 18 ans en 2009 ou avant et que vous avez un numéro d’assurance sociale valide et que vous étiez résident du Canada chaque année de 2009 à 2023, vos droits de cotisation seraient de 88 000 $.

Si vous n’étiez pas admissible au CELI chaque année, vous devriez déduire ce montant annuel de vos droits de cotisation totaux.

Par exemple, si vous avez déménagé à l’étranger en 2022 et 2023 et êtes devenu un non-résident, vous devrez déduire 6 000 $ et 6 500 $ de vos droits de cotisation totaux, car il s’agissait des plafonds de cotisation pour ces années.

Que se passe-t-il si je n’utilise pas tous mes droits de cotisation au CELI ?

Vos droits de cotisation CELI inutilisés des années précédentes peuvent être reportés aux années futures.

Par exemple, le plafond de cotisation au CELI pour 2022 était de 6 000 $. Si vous n’avez cotisé que 4 000 $ à votre CELI l’année dernière, vous pouvez cotiser 2 000 $ de plus cette année en plus du plafond de cotisation de 6 500 $ pour 2023 (pour un total de 8 500 $).

Il en va de même pour les cotisations inutilisées des années précédentes, remontant au lancement du programme CELI en 2009. Il s’agit d’une excellente caractéristique du CELI qui permet une flexibilité maximale des cotisations.

Que se passe-t-il si je cotise en trop à mon CELI?

Le gouvernement a des règles strictes concernant les plafonds de cotisation au CELI. L’ARC impose une amende de 1 % pour le montant excédentaire le plus élevé dans le compte au cours du mois.

Par exemple, si vous cotisez en trop de 1 000 $ et que l’argent reste dans votre compte après la fin du mois, vous serez passible d’une amende de 10 $ chaque mois tant qu’il restera dans votre compte. Si la cotisation excédentaire de 1 000 $ reste dans votre CELI du début de l’année jusqu’à la fin de l’année, vous devrez alors un total de 120 $ d’amendes à l’ARC.

Combien de comptes CELI puis-je avoir?

Il n’y a pas de limite au nombre de CELI que vous pouvez détenir. Toutefois, le même plafond de cotisation total s’applique à vous, que vous ayez un CELI ou dix CELI.

Un avantage que je peux voir d’avoir plusieurs CELI pourrait être que vous voulez avoir des utilisations distinctes pour chacun. Par exemple, vous pourriez avoir un CELI pour vos fonds d’urgence détenus dans un compte d’épargne et un autre CELI pour vos placements.

Dans cet esprit, il est plus simple d’avoir moins de comptes CELI, car il est plus facile de suivre et de gérer.

L’argent que vous mettez dans un compte CELI est-il imposé?

Malgré son nom, le CELI n’est pas seulement destiné à détenir de l’argent et de l’épargne. Si votre tolérance au risque le permet, il est préférable de l’utiliser pour investir. Voici quelques exemples des types de placements que vous pouvez détenir dans votre CELI :

Actions

ETF

CPG

Obligations

Fonds communs de placement

Vous n’êtes pas imposé sur l’argent gagné dans le compte CELI.

Par exemple, si vos investissements augmentent de 5 000 $ en un an, vous pouvez retirer ce profit sans payer d’impôt dessus. De plus, les revenus du compte CELI n’affectent pas votre plafond de cotisation total pour l’année, car les plafonds de cotisation ne s’appliquent qu’aux fonds extérieurs déposés dans le compte.

Pour ces raisons, je crois que le CELI est un compte de placement inestimable et que tous les Canadiens devraient profiter de ses avantages.

Il pourrait être judicieux d’investir dans votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) avant votre CELI si vous avez un revenu très élevé. Mais pour la plupart des Canadiens, il serait sage de maximiser leurs comptes CELI avant d’envisager d’utiliser un autre compte.

Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.

Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.