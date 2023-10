Mise à jour bizarre de l’enquête sur le meurtre du journaliste de Philadelphie Josh Kruger – Twitchy

Début octobre, Twitchy a rapporté que le journaliste de Philadelphie Josh Kruger avait été tué par balle quelques jours après s’être moqué du créateur de « Dilbert », Scott Adams, à propos de la criminalité dans les grandes villes sous l’administration Biden.

Breaking: le journaliste et activiste de gauche Josh Kruger @JoshKrugerPHL a été tragiquement abattu à son domicile de Philadelphie. Kruger a longtemps minimisé la violence armée dans sa ville et a publiquement réprimandé ceux qui en parlaient. pic.twitter.com/pcl5c4Z1Y8

Ne vous y trompez pas, la mort de Kruger n’a rien de drôle, mais elle est peut-être bien plus sombre que l’amère ironie qu’elle semblait être au premier abord.

Hier, Greg Price a posté un rebondissement que nous n’avions pas vu venir :

Kruger avait 39 ans au moment de son décès.

Le Enquêteur rapports:

Ces affirmations de la mère et du frère aîné de Davis dans de récentes interviews avec The Inquirer ajoutent de nouvelles complexités troublantes à un meurtre qui a attiré l’attention nationale. Leur récit, ont-ils déclaré, est tiré de conversations récentes avec Davis et des années passées à regarder sa vie se dérouler alors qu’il essayait de garder cachées sa relation et sa toxicomanie.

Kruger, 39 ans, a été tué après qu’un homme soit entré dans son Point Brise chez lui au milieu de la nuit, a déclaré la police, et lui a tiré dessus sept fois au pied de ses escaliers. La vidéo de surveillance à proximité des lieux et les conseils des amis et de la famille de Kruger ont conduit les détectives à Davis, et un mandat d’arrêt a été émis contre son arrestation quelques jours plus tard. La police a décrit les deux hommes comme des connaissances et a déclaré que Kruger « essayait d’aider [Davis] traverser la vie.

Les affirmations de la famille surviennent alors que les détectives l’ont découvert séparément et enquêtent sur ce que plusieurs sources policières ont qualifié de photos et de messages explicites dans le téléphone de Kruger. Les sources, qui ont requis l’anonymat pour discuter d’une enquête en cours, n’ont pas précisé si les images ou les messages étaient liés à Davis, mais ont déclaré qu’ils étaient « troublants » et ont été remis à l’Unité spéciale des victimes du département pour une analyse plus approfondie.