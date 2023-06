Mise à jour Bigg Boss OTT 2 Day 2: Pooja Bhatt parle de vaincre sa dépendance à l’alcool à 44 ans

JioCinema est maintenant à l’affiche Bigg Boss OTT 2! Le 17 juin 2023, le premier épisode de la série télé-réalité a été diffusé. Le deuxième épisode de l’émission de téléréalité, diffusé le 18 juin, était rempli de divertissements et de drames. En tant qu’animateur de l’émission, Salman Khan a fait ses débuts sur Internet.

BB OTT 2 Jour 2 Mise à jour

Pooja Bhatt a révélé lors d’une conversation avec Cyrus Brocha et quelques autres concurrents qu’elle a surmonté sa consommation d’alcool à l’âge de 44 ans. Elle a admis sa dépendance et a déclaré: « J’avais un problème d’alcool, c’est pourquoi j’ai pris la décision d’arrêter. »

et quelques autres concurrents qu’elle a surmonté sa consommation d’alcool à l’âge de 44 ans. Elle a admis sa dépendance et a déclaré: « J’avais un problème d’alcool, c’est pourquoi j’ai pris la décision d’arrêter. » « La société donne aux hommes une licence, afin qu’ils puissent parler ouvertement de leur dépendance à l’alcoolisme et de leur rétablissement », a-t-il ajouté. Pooja Bhatt a continué. Les femmes ne boivent pas ouvertement, cependant, elles ne s’améliorent pas non plus ouvertement. J’avais l’habitude de boire en public, alors quand j’ai envisagé de vaincre ma dépendance à l’alcool, je me suis dit : « Pourquoi devrais-je récupérer dans le placard ? »

a continué. Les femmes ne boivent pas ouvertement, cependant, elles ne s’améliorent pas non plus ouvertement. J’avais l’habitude de boire en public, alors quand j’ai envisagé de vaincre ma dépendance à l’alcool, je me suis dit : « Pourquoi devrais-je récupérer dans le placard ? » De plus, elle a ajouté : « Les gens me traitaient d’alcoolique, mais ensuite j’ai dit que j’étais une alcoolique en convalescence. » Pooja a affirmé qu’elle avait arrêté de boire à l’âge de 44 ans.

Sur BB OTT 2, Avinash Sachdev et son ex-petite amie Palak Purswani sont également concurrents. Avinash et Jiya Shankar, l’ami de Palak, ont été montrés en train de développer une relation dans l’épisode précédent. Derrière le dos de Palak, Jiya et Avinash parlaient d’elle.

Jiya a affirmé que chaque fois qu’elle et Palak prévoyaient quelque chose, ce dernier invitait cet homme nommé « Arora » sans le dire à Jiya. Elle était assez mal à l’aise à ce sujet. Jiya a affirmé que Palak l’avait induit en erreur sur le fait qu’il avait été invité à passer du temps avec eux. Alors, ils ont commencé à avoir des problèmes.

Avinash a en outre déclaré que Palak avait parlé aux médias de leur amitié. « Pense-t-elle que je ne parle pas assez pour m’adresser aux médias ? » Il a demandé. Il a affirmé qu’il n’avait jamais fait de ses relations l’objet d’une couverture médiatique négative.

À propos de BB OTT 2

Le 17 juin, Salman Khan a fait des débuts sensationnels sur Bigg Boss OTT 2. La chanson Hangover de son film Kick a donné du groove à la superstar. De plus, il a créé la devise BB, qui aiderait les joueurs à survivre au jeu. JioCinema diffusera BB OTT 2 pendant une période de six semaines. Il y a 13 candidats cette saison, et ils sont tous confinés dans une seule maison. Ils seront surveillés par des caméras de vidéosurveillance 24h/24.