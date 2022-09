Mise à jour Bigg Boss 16 : Surbhi Jyoti participera à l’émission de Salman Khan ? L’actrice brise le silence [Read Deets]

Grand Patron 16 est là! Plus que quelques jours avant que la série télévisée la plus controversée n’arrive sur les écrans. Tous les fans inconditionnels de Bigg Boss 16 attendent désespérément de connaître les participants de l’émission. Les fabricants de Salman Khan l’émission hébergée a déjà commencé à donner des indices sur les concurrents de l’émission. La star d’Imlie Sumbul Touqeer, la star de Choti Sarrdaarni Nimrit Kaur Ahluwalia et un autre candidat ont été confirmés pour l’émission. Les rumeurs disaient que la star de Naagin Surbhi Jyoti va en faire partie. Mais maintenant, cette actrice a clarifié.

Est-ce que Surbhi Jyoti va Bigg Boss 16?

S’adressant à son compte Twitter, Surbhi Jyoti a précisé qu’elle ne participait pas à l’émission. Elle a simplement écrit qu’elle ne faisait pas Bigg Boss 16 et a remis les pendules à l’heure. Il y a quelques jours, elle était à la mode sur Twitter alors que tous ses fans étaient enthousiasmés par sa participation à Bigg Boss 16. Découvrez son compte Twitter ci-dessous :

Laissez-moi vous dire quelque chose, JE NE FAIS PAS BIG BOSS. ? Surbhi Jyoti (@SurbhiJtweets) 27 septembre 2022

En dehors de Surbhi Jyoti, il y avait des rapports sur l’acteur de télévision Shivin Narang participant à Bigg Boss 16. Cependant, selon un rapport dans Etimes, une source a confirmé que l’acteur ne participera pas à Bigg Boss 16. Il a été approché assez plusieurs fois pour faire partie du spectacle, mais cette fois aussi, il semble avoir décliné l’offre.

Tout sur Bigg Boss 16

Les promos du spectacle ont déjà excité tout le monde et maintenant ces détails rendent tout simplement difficile l’attente de tout le monde pour le spectacle. Bigg Boss 16 de Salman Khan sera présenté en première le 1er octobre. Nous apprenons que certains anciens candidats de la série ont également été enrôlés pour la même chose.