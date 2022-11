MISE À JOUR : Autoroute toujours fermée au nord d’Enderby

Un incident de véhicule au milieu d’une tempête de neige voit 97A fermé pendant plus de 12 heures

MISE À JOUR 23 novembre :

Plus de 12 heures plus tard et l’autoroute 97A reste toujours fermée.

Un incident de véhicule mardi soir a entraîné la fermeture vers 19h30 entre Grindrod et Enderby.

Les rapports de DriveBC montrent que l’autoroute est toujours fermée à 8 h 30 mercredi.

ORIGINAL 22 novembre :

L’autoroute 97A est fermée entre Grindrod et Enderby.

Les rapports de DriveBC montrent un incident de véhicule à Springbend Road, à six kilomètres au nord d’Enderby vers 19 h 30 le mardi 22 novembre.

La route est fermée à toute circulation sauf aux véhicules d’urgence.

Une déviation est en vigueur.

