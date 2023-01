MISE À JOUR : Autoroute 1 ouverte à la circulation alternée à voie unique à l’est de Chase

Mise à jour

L’autoroute 1 à l’est de Chase est ouverte à la circulation alternée à voie unique suite à la fermeture causée par un incident de véhicule.

⚠️ MISE À JOUR – #BCHwy1 fonctionne maintenant à une seule voie en alternance à l’est de #ChaseBC à l’est de l’avenue Shuswap à la suite d’un incident de véhicule antérieur. Surveillez le contrôle de la circulation et attendez-vous à des retards. ℹ️ Pour plus d’infos : https://t.co/iTOoAlcJnm – DriveBC (@DriveBC) 4 janvier 2023

Histoire initiale

L’autoroute 1 à l’est de Chase est fermée dans les deux sens, rapporte Drive BC.

La cause est un incident impliquant un véhicule entre l’avenue Shuswap et la façade de la route transcanadienne sur 0,1 kilomètre, à environ deux kilomètres à l’est de Chase. La route est fermée et une expertise est en cours.

Un détour est disponible sur l’autoroute 97 via Falkland.

La prochaine mise à jour sur Drive BC est prévue pour le 3 janvier à 16h30.

⛔ FERMÉ – #BCHwy1 est fermé à l’est de #ChaseBC à l’est de l’avenue Shuswap en raison d’un incident impliquant un véhicule. Les équipes sont sur place et une évaluation est en cours. Un détour est disponible via #BCHwy97. ℹ️ Pour plus d’infos : https://t.co/iTOoAlcJnm pic.twitter.com/iDVRartgW5 – DriveBC (@DriveBC) 3 janvier 2023

Shuswapautoroute transcanadienne